Гонки на выносливость в Москве – вот как это было!
В прошедшую субботу на автодроме Moscow Raceway близ Волоколамска состоялось открытие нового сезона Российской серии гонок на выносливость REC. Первый этап прошел в атмосфере большого спортивного праздника, подарив более пяти тысячам собравшихся на трибунах зрителям яркие впечатления и захватывающее зрелище, а также неожиданных победителей.
На старт четырехчасового марафона вышло 26 экипажей в четырех разных классах. Гонка начиналась под вечер, устремилась к закату солнечного дня, а заключительный отрезок соревнований проходил уже в темноте при свете фар гоночных и спортивных автомобилей, позволив зрителям ощутить весь шарм марафонских соревнований. А главная интрига свелась в борьбе за победу в абсолютном зачете между быстрейшими экипажами классов CN Pro и GT Pro.
В квалификации лучшее время показала команда Black Thorn, впервые выставившая в отечественных гонках новый прототип Norma M20, заявленный под названием BT02. Со старта экипаж Георгия Ефросинина и Игоря Мухина захватил уверенное лидерство и стал с каждым кругом наращивать преимущество перед преследователями. Однако по ходу второго отрезка марафона из-за забившегося ошметками от отработанной резины радиатора Black Thorn пришлось раньше запланированного заезжать на пит-стоп, что вывело в лидеры Mercedes-AMG GT3 команды Capital Racing в составе Дениса Ременяко и Сергея Титаренко. С этого момента именно дуэль пилотов на французском прототипе и немецком спорткаре держало зрителей в напряжении.
Своего пика это противостояние Black Thorn и Capital Racing достигло, когда их машины оказались бок о бок на торможении перед последним поворотом. Ефросинину и Ременяко не удалось избежать легкого контакта, но оба благополучно вырвались на главную прямую, где между ними произошло еще одно касание! Лишь чудом и второе соприкосновение обошлось без серьезных последствий.
Затем экипажу Black Thorn за счет лучшего темпа удалось вернуть инициативу и лидерство в «абсолюте». И даже перегрев двигателя на финальном отрезке не помешал Ефросинину и Мухину довести дело до победного финиша, триумфально начав новый сезон REC на новом спортпрототипе. Вместе с первым местом в абсолютном зачете и классе CN Pro пилоты Black Thorn выиграли стартовый этап чемпионата Москвы, итоговый триумфатор которого определится после следующих соревнований Российской серии гонок на выносливость на Moscow Raceway через месяц.
Ременяко и Титаренко выжали из Mercedes команды Capital Racing все возможное, заняв второе место в «абсолюте» и выиграв гонку в классе GT Pro. Тройку лидеров замкнул экипаж Кирилла Киракозова и Михаила Лободы команды Balchug Racing, которая в нынешнем сезоне перешла на прототип Ligier JS 53. К сожалению, не слишком повезло еще одной команде, пересевший на Ligier – Aimol Racing. Большую часть дистанции экипаж Алексея Хаирова и Алексея Чернова преследовали технические неполадки, но, тем не менее, они добрались до финиша, завоевав кубки за призовое место в классе прототипов и приобретя важный опыт на новой для себя технике.
В классе GT главным героем стал Сергей Столяров. Гонщик команды Yadro Motorsport вынужден был в одиночку пилотировать Mercedes-AMG GT4 все четыре часа марафона! Но ни двойная нагрузка, ни штраф за обгон вне пределов гоночного полотна не помешали Столярову оформить уверенную победу в своем классе. Трио пилотов команды Obagra – Дмитрий Образцов, Владислав Агнивин и Рустам Рамазонов – провели за рулем BMW M3 практически идеальную гонку и одержали уверенную победу в классе GT Light. В подзачете GT Pro Touring (класс GT Pro) сильнейшими оказались пилоты выступавшие на Аudi RS3 LMS Алексей Денисов, Евгений Чикинев, Анастасия Михайлус - экипажа DRTeam, который также был 3-м в Классе GT Pro.
Стоит отметить, что вся гонка прошла без серьезных происшествий – судьям во главе с Игорем Коноваловым ни разу не пришлось выпускать на трассу автомобиль безопасности или нейтрализовывать борьбу желтыми флагами. А технический сход был только один! Это говорит о несомненном росте профессионализма команд и гонщиков.
«Открытие сезона удалось! Победа экипажа Георгия Ефросинина и Игоря Мухина на новом прототипе для меня, как организатора, стала главным сюрпризом. Уверена, это только подогреет интерес к следующим этапам. Достаточно много команд по разным причинам не успели подготовиться к открытию сезона, мы их ждем по ходу сезона. Теперь будем готовиться к следующему марафону 22 июня – также на Moscow Raceway. Конфигурация автодрома для этого этапа будет скоро выбрана участниками», – сообщила Анастасия Бендикова, организатор Российской серии гонок на выносливость REC.
Второй из пяти этапов REC состоится 22 июня на Moscow Raceway.
Результаты первого этапа REC 2024 – Гран При Авто Mail.ru
CN PRO
1. Black Thorn № 111 (Мухин Игорь, Ефросинин Егор)
2. Balchug Racing № 21 (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)
3. AIMOL Racing №31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей)
GT PRO
1. Capital Racing Team № 13 (Ременяко Денис, Титаренко Сергей)
2. YADRO Motorsport № 33 (Кизилов Максим, Шайтар Виктор)
3. DRTeam №10 (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия)
GT
1. YADRO Motorsport № 16 (Столяров Сергей, Салихов Ринат)
2. Team Garis № 74 (Погосян Давид, Меньшиков Владимир)
3. APR Team № 126 (Хайров Марат, Марков Алексей, Лабазов Владимир)
GT LIGHT
1. OBAGRA Racing Team № 36 (Образцов Дмитрий, Агнивин Владислав, Рамазонов Рустам)
2. X-Rays Motorsport № 23 (Елизаров Максим, Димитрадзе Вахтанг, Мануйлов Роман, Шипов Анатолий)
3. Classic Car Racing № 92 (Овсиенко Роман, Володин Евгений, Гордюшкин Максим, Чариков Илья)
Победители абсолютного зачета – Black Thorn № 111
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