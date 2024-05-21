Гонки на выносливость в Москве – вот как это было!

Команда Black Thorn на прототипе Norma M20 одержала победу на первом этаме REC

В прошедшую субботу на автодроме Moscow Raceway близ Волоколамска состоялось открытие нового сезона Российской серии гонок на выносливость REC. Первый этап прошел в атмосфере большого спортивного праздника, подарив более пяти тысячам собравшихся на трибунах зрителям яркие впечатления и захватывающее зрелище, а также неожиданных победителей.

На старт четырехчасового марафона вышло 26 экипажей в четырех разных классах. Гонка начиналась под вечер, устремилась к закату солнечного дня, а заключительный отрезок соревнований проходил уже в темноте при свете фар гоночных и спортивных автомобилей, позволив зрителям ощутить весь шарм марафонских соревнований. А главная интрига свелась в борьбе за победу в абсолютном зачете между быстрейшими экипажами классов CN Pro и GT Pro.

В квалификации лучшее время показала команда Black Thorn, впервые выставившая в отечественных гонках новый прототип Norma M20, заявленный под названием BT02. Со старта экипаж Георгия Ефросинина и Игоря Мухина захватил уверенное лидерство и стал с каждым кругом наращивать преимущество перед преследователями. Однако по ходу второго отрезка марафона из-за забившегося ошметками от отработанной резины радиатора Black Thorn пришлось раньше запланированного заезжать на пит-стоп, что вывело в лидеры Mercedes-AMG GT3 команды Capital Racing в составе Дениса Ременяко и Сергея Титаренко. С этого момента именно дуэль пилотов на французском прототипе и немецком спорткаре держало зрителей в напряжении.

Своего пика это противостояние Black Thorn и Capital Racing достигло, когда их машины оказались бок о бок на торможении перед последним поворотом. Ефросинину и Ременяко не удалось избежать легкого контакта, но оба благополучно вырвались на главную прямую, где между ними произошло еще одно касание! Лишь чудом и второе соприкосновение обошлось без серьезных последствий.

Команда Black Thorn, прототип Norma M20

Затем экипажу Black Thorn за счет лучшего темпа удалось вернуть инициативу и лидерство в «абсолюте». И даже перегрев двигателя на финальном отрезке не помешал Ефросинину и Мухину довести дело до победного финиша, триумфально начав новый сезон REC на новом спортпрототипе. Вместе с первым местом в абсолютном зачете и классе CN Pro пилоты Black Thorn выиграли стартовый этап чемпионата Москвы, итоговый триумфатор которого определится после следующих соревнований Российской серии гонок на выносливость на Moscow Raceway через месяц.

Capital Racing Team, Mercedes-AMG GT3

Ременяко и Титаренко выжали из Mercedes команды Capital Racing все возможное, заняв второе место в «абсолюте» и выиграв гонку в классе GT Pro. Тройку лидеров замкнул экипаж Кирилла Киракозова и Михаила Лободы команды Balchug Racing, которая в нынешнем сезоне перешла на прототип Ligier JS 53. К сожалению, не слишком повезло еще одной команде, пересевший на Ligier – Aimol Racing. Большую часть дистанции экипаж Алексея Хаирова и Алексея Чернова преследовали технические неполадки, но, тем не менее, они добрались до финиша, завоевав кубки за призовое место в классе прототипов и приобретя важный опыт на новой для себя технике.

Сергей Столяров на Mercedes-AMG GT4, команда Yadro Motorsport

В классе GT главным героем стал Сергей Столяров. Гонщик команды Yadro Motorsport вынужден был в одиночку пилотировать Mercedes-AMG GT4 все четыре часа марафона! Но ни двойная нагрузка, ни штраф за обгон вне пределов гоночного полотна не помешали Столярову оформить уверенную победу в своем классе. Трио пилотов команды Obagra – Дмитрий Образцов, Владислав Агнивин и Рустам Рамазонов – провели за рулем BMW M3 практически идеальную гонку и одержали уверенную победу в классе GT Light. В подзачете GT Pro Touring (класс GT Pro) сильнейшими оказались пилоты выступавшие на Аudi RS3 LMS Алексей Денисов, Евгений Чикинев, Анастасия Михайлус - экипажа DRTeam, который также был 3-м в Классе GT Pro.

DRTeam и их Аudi RS3 LMS

Стоит отметить, что вся гонка прошла без серьезных происшествий – судьям во главе с Игорем Коноваловым ни разу не пришлось выпускать на трассу автомобиль безопасности или нейтрализовывать борьбу желтыми флагами. А технический сход был только один! Это говорит о несомненном росте профессионализма команд и гонщиков.

«Открытие сезона удалось! Победа экипажа Георгия Ефросинина и Игоря Мухина на новом прототипе для меня, как организатора, стала главным сюрпризом. Уверена, это только подогреет интерес к следующим этапам. Достаточно много команд по разным причинам не успели подготовиться к открытию сезона, мы их ждем по ходу сезона. Теперь будем готовиться к следующему марафону 22 июня – также на Moscow Raceway. Конфигурация автодрома для этого этапа будет скоро выбрана участниками», – сообщила Анастасия Бендикова, организатор Российской серии гонок на выносливость REC.

Второй из пяти этапов REC состоится 22 июня на Moscow Raceway.

Результаты первого этапа REC 2024 – Гран При Авто Mail.ru

CN PRO

1. Black Thorn № 111 (Мухин Игорь, Ефросинин Егор)

2. Balchug Racing № 21 (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

3. AIMOL Racing №31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей)

GT PRO

1. Capital Racing Team № 13 (Ременяко Денис, Титаренко Сергей)

2. YADRO Motorsport № 33 (Кизилов Максим, Шайтар Виктор)

3. DRTeam №10 (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия)

GT

1. YADRO Motorsport № 16 (Столяров Сергей, Салихов Ринат)

2. Team Garis № 74 (Погосян Давид, Меньшиков Владимир)

3. APR Team № 126 (Хайров Марат, Марков Алексей, Лабазов Владимир)

GT LIGHT

1. OBAGRA Racing Team № 36 (Образцов Дмитрий, Агнивин Владислав, Рамазонов Рустам)

2. X-Rays Motorsport № 23 (Елизаров Максим, Димитрадзе Вахтанг, Мануйлов Роман, Шипов Анатолий)

3. Classic Car Racing № 92 (Овсиенко Роман, Володин Евгений, Гордюшкин Максим, Чариков Илья)

Победители абсолютного зачета – Black Thorn № 111