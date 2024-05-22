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Cтало известно, сколько потратят на возрождение марки Волга

В реализацию проекта возрождения отечественной Волги вложат 60 млрд рублей

Общий объем инвестиций в реализацию проекта по серийному производству нового автомобиля Volga превысит 60 млрд рублей, говорится в сообщении компании-производителя.

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«Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 млрд рублей», – уточняется в сообщении.
Volga C40
Volga C40

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Сборку автомобилей Volga наладят на площадке нижегородского автомобильного кластера, серийное производство стартует уже в 2024 году, с выходом на полный цикл в 2025 году. Реализацией проекта занимается компания «Производство легковых автомобилей».

В линейке марки три модели: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D. Все три модели будут оснащать экономичным бензиновым мотором мощностью 188 л.с. (300 Нм). Отмечается, что дизайн решетки радиатора отсылает к историческому облику автомобилей Волга времен СССР.

Volga K30
Volga K30

По словам руководителя компании «Производство легковых автомобилей» Александра Подоплелова, планируется создать отечественное производство большинства критически важных компонентов. В настоящее время специалисты из Нижнего Новгорода прорабатывают решения, позволяющие организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов.

«В нижегородском автомобильном кластере есть все, чтобы реализовать это – опыт, традиции, производственные компетенции и лучшая инженерная школа в стране», – подчеркнул глава компании.

Напомним, накануне автомобили Volga впервые были продемонстрированы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках выставки ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ГАЗ
22.05.2024
Фото:ГАЗ
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