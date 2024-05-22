Этого компактного и дешевого «китайца» убрали с российского рынка

GAC завершил продажи кроссоверов G55 в России из-за низкого спроса

В России завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5, рассказали в пресс-службе бренда. Модель появилась в РФ в середине 2020 года. Планировалось, что она станет конкурентом Kia Sportage и Toyota RAV4, но этого не произошло. Но даже после ухода большинства крупных производителей из РФ автомобиль не стал популярным, пояснили в пресс-службе.

Переднеприводный GAC GS5 оснащен 137-сильным турбированным бензиновым мотором объемом 1,5 литра. Он предлагался как с механикой, так и с АКП марки Aisin.

GAC GS5

В стандартное оснащение входит кожаный салон, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, передние сиденья с обогревом, светодиодные фары, камера заднего вида.

Цены на GAC GS5 стартовали от 2,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

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Источник: «Российская газета»