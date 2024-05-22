#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дочерние бренды Chery хотят нарастить свою долю на рынке РФ
22 мая
Дочерние бренды Chery хотят нарастить свою долю на рынке РФ
Владимир Стоякин: Omoda и Jaecoo намерены...
По этой причине службы такси отказываются от «корейцев» в пользу «китайцев»
22 мая
По этой причине службы такси отказываются от «корейцев» в пользу «китайцев»
Названа причина массового перехода таксопарков...
Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия
22 мая
Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия
Эксперты: половина туристов в отпуске тратят...

Этого компактного и дешевого «китайца» убрали с российского рынка

GAC завершил продажи кроссоверов G55 в России из-за низкого спроса

В России завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5, рассказали в пресс-службе бренда. Модель появилась в РФ в середине 2020 года. Планировалось, что она станет конкурентом Kia Sportage и Toyota RAV4, но этого не произошло. Но даже после ухода большинства крупных производителей из РФ автомобиль не стал популярным, пояснили в пресс-службе.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Переднеприводный GAC GS5 оснащен 137-сильным турбированным бензиновым мотором объемом 1,5 литра. Он предлагался как с механикой, так и с АКП марки Aisin.

GAC GS5
GAC GS5

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

В стандартное оснащение входит кожаный салон, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, передние сиденья с обогревом, светодиодные фары, камера заднего вида.

Цены на GAC GS5 стартовали от 2,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 1
22.05.2024
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC GS5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв