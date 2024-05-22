Дочерние бренды Chery хотят нарастить свою долю на рынке РФ
Владимир Стоякин: Omoda и Jaecoo намерены увеличить свою долю на рынке РФ до 6%
Omoda и Jaecoo – дочерние бренды Chery – планируют увеличить свою долю на рынке РФ, сообщил Владимир Стоякин, директор брендов в России.
Он пояснил, что к концу апреля на упомянутые марки в общей сложности приходилось 4,8% от общего объема продаж новых легковых машин, но вскоре бренды намерены достичь доли 6%.
Увеличить продажи в компании хотят за счет появления новых моделей, которые бренды представят в России уже в текущем году. Среди них ожидаются как модели с традиционной силовой установкой, так и электрокары, и гибриды.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.
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Источник: «Коммерсантъ»
Фото:Wikimedia
22.05.2024
Фото:Wikimedia
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