Дочерние бренды Chery хотят нарастить свою долю на рынке РФ

Владимир Стоякин: Omoda и Jaecoo намерены увеличить свою долю на рынке РФ до 6%

Omoda и Jaecoo – дочерние бренды Chery – планируют увеличить свою долю на рынке РФ, сообщил Владимир Стоякин, директор брендов в России.

Он пояснил, что к концу апреля на упомянутые марки в общей сложности приходилось 4,8% от общего объема продаж новых легковых машин, но вскоре бренды намерены достичь доли 6%.

Увеличить продажи в компании хотят за счет появления новых моделей, которые бренды представят в России уже в текущем году. Среди них ожидаются как модели с традиционной силовой установкой, так и электрокары, и гибриды.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Коммерсантъ»