#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появится еще один бренд автомобилей от Chery
22 мая
В России появится еще один бренд автомобилей от Chery
Автоконцерн Chery зарегистрировал в России...
В России снова изменилась ситуация с ценами на бензин: разбираемся в причинах
22 мая
В России снова изменилась ситуация с ценами на бензин: разбираемся в причинах
В России на 2% выросла цена на бензин АИ-92...
Chery Fulwin T9
22 мая
7 мест, 360 л.с., запас хода до 1,4 тыс. км.: этот новый «китаец» удивит ценой
В КНР начались продажи нового кроссовера Chery...

Дочерние бренды Chery хотят нарастить свою долю на рынке РФ

Владимир Стоякин: Omoda и Jaecoo намерены увеличить свою долю на рынке РФ до 6%

Omoda и Jaecoo – дочерние бренды Chery – планируют увеличить свою долю на рынке РФ, сообщил Владимир Стоякин, директор брендов в России.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Он пояснил, что к концу апреля на упомянутые марки в общей сложности приходилось 4,8% от общего объема продаж новых легковых машин, но вскоре бренды намерены достичь доли 6%.

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Увеличить продажи в компании хотят за счет появления новых моделей, которые бренды представят в России уже в текущем году. Среди них ожидаются как модели с традиционной силовой установкой, так и электрокары, и гибриды.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: «Коммерсантъ»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
22.05.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0