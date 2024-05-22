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Этот популярный «китаец» подешевел в новых комплектациях

Кроссовер Exeed TXL получил две новые версии в Китае

Кроссовер премиум-класса Exeed TXL получил в Китае две новые, более доступные комплектации под названием King Edition. Моторы при этом остались прежними, но машины заметно подешевели.

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Новая базовая модификация Exeed TXL с 1,6-литровым 201-сильным мотором на 18 тыс. юаней (224,3 тыс. рублей) дешевле, а кроссовер с 2,0-литровым мотором на 261 л.с. в стандартном исполнении теперь можно купить на 20 тыс. юаней (249,2 тыс. рублей) дешевле. В первом случае минимальная цена машины составляет 129 900 юаней (1,6 млн рублей), а во втором – 139 900 юаней (1,7 млн рублей).

Exeed TXL
Exeed TXL

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Exeed TXL в новой комплектации King Edition оснащен сдвоенными экранами на 24 дюйма, информационно-развлекательной системой на базе чипа Snapdragon 8155 с динамиками Sony, набором систем активной безопасности и помощи водителю.

В России продажи обновленного Exeed TXL начались в апреле. Здесь автомобиль предлагается с моторами того же объема, что и в Китае, но их мощность составляет уже 194 и 197 л.с. Официальная розничная цена Exeed TXL находится в диапазоне от 4,25 до 4,9 млн рублей.

Exeed TXL
Exeed TXL

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: Autohome.com.cn

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Exeed
22.05.2024
Фото:Exeed
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