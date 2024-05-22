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Смотрите, это УАЗ с заводской (!) броней

Автопоток: УАЗ разработал бронированный УАЗ Патриот

Специалисты Ульяновского автомобильного завода разработали систему бронирования флагманского внедорожника УАЗ Патриот. Официального подтверждения этой информации пока нет, опубликовавшее фотографию машины и первые факты о ней издание ссылается на собственные источники внутри завода.

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Сообщается, что в комплекс заводского бронирования Патриота вошло и усиление подвески – того потребовал возросший вес автомобиля. Поэтому на броне-Патриоте применены четырехлистовые рессоры, дополнительные пружины и новые амортизаторы.

Источник также пишет, что двери автомобиля имеют стационарное противоосколочное бронирование, а окна и задняя стенка салона защищена съемными бронелистами. Класс бронирования машины не уточняется, назначение тоже пока неизвестно. Из видимых по фото деталей можно выделить большой багажник на крыше, свойственные недорогим и армейским комплектациям штампованные диски колес, тонирование «задней полусферы» остекления.

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Источник: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
22.05.2024
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+4