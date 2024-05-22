Смотрите, это УАЗ с заводской (!) броней

Автопоток: УАЗ разработал бронированный УАЗ Патриот

Специалисты Ульяновского автомобильного завода разработали систему бронирования флагманского внедорожника УАЗ Патриот. Официального подтверждения этой информации пока нет, опубликовавшее фотографию машины и первые факты о ней издание ссылается на собственные источники внутри завода.

Сообщается, что в комплекс заводского бронирования Патриота вошло и усиление подвески – того потребовал возросший вес автомобиля. Поэтому на броне-Патриоте применены четырехлистовые рессоры, дополнительные пружины и новые амортизаторы.

Источник также пишет, что двери автомобиля имеют стационарное противоосколочное бронирование, а окна и задняя стенка салона защищена съемными бронелистами. Класс бронирования машины не уточняется, назначение тоже пока неизвестно. Из видимых по фото деталей можно выделить большой багажник на крыше, свойственные недорогим и армейским комплектациям штампованные диски колес, тонирование «задней полусферы» остекления.

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Источник: Автопоток