Надежный дизель, беспроблемная АКП, полный привод – хороший внедорожник за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Kia Mohave с пробегом

У вас есть два миллиона рублей и нужен настоящий внедорожник? Новый УАЗ Патриот с парой «наворотов по месту» или... или подержанная иномарка, полагает эксперт «За рулем» Александр Виноградов и предлагает к рассмотрению четыре варианта. Один из не самых очевидных – Kia Mohave.

Kia Mohave

Да, он не идеален, но в качестве обозначенной альтернативы – довольно интересен, ведь собственный набор положительных качеств у него все же довольно велик. Кожа салона может потребовать перетяжки к 200 тысячам км, по кузову возможна коррозия под хромом, но в целом...

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна.

Большая часть машин – с трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. Двигатель получился удачным и почти лишен слабых мест. Разве что блок свечей накала иногда выносит мозг. А также у некоторых машин отмечен выход из строя вискомуфты вентилятора.

После 2011 года Mohave получил 8-ступенчатый автомат ZF вместо шестиступенчатого. Каких-то проблем с ним при нормальном обслуживании не замечено.

При наличии задней пневмоподвески хлопот доставляет датчик положения кузова. Обычно это происходит из-за окисления разъемов. Также большим ресурсом не отличаются передние ступичные подшипники – они требуют замены каждые 80-100 тысяч км. Поэтому обязательно прислушайтесь, нет ли гула от передних колес.

Kia Mohave

А какие еще достойные внедорожники за указанную сумму есть сейчас на рынке авто с пробегом? Предлагаем изучить полный список!