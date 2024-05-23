Надежный дизель, беспроблемная АКП, полный привод – хороший внедорожник за 2 млн

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Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Kia Mohave с пробегом

У вас есть два миллиона рублей и нужен настоящий внедорожник? Новый УАЗ Патриот с парой «наворотов по месту» или... или подержанная иномарка, полагает эксперт «За рулем» Александр Виноградов и предлагает к рассмотрению четыре варианта. Один из не самых очевидных – Kia Mohave.

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Kia Mohave
Kia Mohave

Да, он не идеален, но в качестве обозначенной альтернативы – довольно интересен, ведь собственный набор положительных качеств у него все же довольно велик. Кожа салона может потребовать перетяжки к 200 тысячам км, по кузову возможна коррозия под хромом, но в целом...

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна.

Большая часть машин – с трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. Двигатель получился удачным и почти лишен слабых мест. Разве что блок свечей накала иногда выносит мозг. А также у некоторых машин отмечен выход из строя вискомуфты вентилятора.

После 2011 года Mohave получил 8-ступенчатый автомат ZF вместо шестиступенчатого. Каких-то проблем с ним при нормальном обслуживании не замечено.

При наличии задней пневмоподвески хлопот доставляет датчик положения кузова. Обычно это происходит из-за окисления разъемов. Также большим ресурсом не отличаются передние ступичные подшипники – они требуют замены каждые 80-100 тысяч км. Поэтому обязательно прислушайтесь, нет ли гула от передних колес.

Kia Mohave
Kia Mohave

А какие еще достойные внедорожники за указанную сумму есть сейчас на рынке авто с пробегом? Предлагаем изучить полный список!

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За РулемИннокентий Кишкурно
23.05.2024
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Отзывы о Kia Mohave (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Mohave  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогревателем зимой тепло. Не дорогая в эксплуатации (не дорогая стоимость владения).

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при разложенном 3-м ряде; надежность датчика пневмы так и не повышена: опять отказ; почти нет крючков для груза в багажнике.

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако по сочетанию свойств да за такие деньги вряд ли найдется. Однако интересно, на новой модели так же не работает предварительный электроподогреватель салона. Я полтора года вместе с нашим дилером пытаюсь добиться от производителя исправления этого врожденного дефекта. А там то и делов- исправление программы управления климатконтроля. Причем я знаю, что этот дефект не только у меня- может быть даже у всех машин, выпущенных после 2017 г. А зимой с дизелем без этой фишки в салоне долго холодно. Что касается остальных проблем, в том числе подвески, то тут есть над чем работать- раскачка на волнах не слабая (головой потолок пробиваешь), да и датчик пневмы сдох после года эксплуатации . Как впрочем и над некоторыми другими вопросами, например куда девать шторку при разложенном третьем ряде сидений?

+5