7 мест, 360 л.с., запас хода до 1,4 тыс. км.: этот новый «китаец» удивит ценой

В КНР начались продажи нового кроссовера Chery Fulwin T9 по цене от ₽1,6 млн

Автопроизводитель Chery презентовал новый плагин-гибридный кроссовер Fulwin T9. Новинку будут выпускать в пятиместном и семиместном варианте. Длина машины равна 4795 мм при колесной базе 2770 мм.

Fulwin T9 оснащен гибридной трансмиссией с бензиновым турбодвигателем 1.5 и передним электродвигателем с редуктором. Общая мощность силовой установки равна 360 л.с., на электричестве и бензине машина может проехать до 1,4 тыс. км.

Chery Fulwin T9

В базе Fulwin T9 оснащен семью подушками безопасности.

Цена новинки стартует от 129,9 тыс. юаней или от 1,6 млн рублей по текущему курсу. В РФ столько стоит новая Lada Niva Travel в специальной комплектации KHL.

Chery Fulwin T9

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: carnewschina.com