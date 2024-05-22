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В России появится еще один бренд автомобилей от Chery
22 мая
В России появится еще один бренд автомобилей от Chery
Автоконцерн Chery зарегистрировал в России...
В России снова изменилась ситуация с ценами на бензин: разбираемся в причинах
22 мая
В России снова изменилась ситуация с ценами на бензин: разбираемся в причинах
В России на 2% выросла цена на бензин АИ-92...
Chery Fulwin T9
22 мая
7 мест, 360 л.с., запас хода до 1,4 тыс. км.: этот новый «китаец» удивит ценой
В КНР начались продажи нового кроссовера Chery...

7 мест, 360 л.с., запас хода до 1,4 тыс. км.: этот новый «китаец» удивит ценой

В КНР начались продажи нового кроссовера Chery Fulwin T9 по цене от ₽1,6 млн

Автопроизводитель Chery презентовал новый плагин-гибридный кроссовер Fulwin T9. Новинку будут выпускать в пятиместном и семиместном варианте. Длина машины равна 4795 мм при колесной базе 2770 мм.

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Fulwin T9 оснащен гибридной трансмиссией с бензиновым турбодвигателем 1.5 и передним электродвигателем с редуктором. Общая мощность силовой установки равна 360 л.с., на электричестве и бензине машина может проехать до 1,4 тыс. км.

Chery Fulwin T9
Chery Fulwin T9

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

В базе Fulwin T9 оснащен семью подушками безопасности.

Цена новинки стартует от 129,9 тыс. юаней или от 1,6 млн рублей по текущему курсу. В РФ столько стоит новая Lada Niva Travel в специальной комплектации KHL.

Chery Fulwin T9
Chery Fulwin T9

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
22.05.2024
Фото:Chery
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