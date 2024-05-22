200 л.с., расход топлива 5,65 л/100 км: новый мощный и экономичный «японец»

Компания Honda официально представила новый гибридный Civic

Японский автопроизводитель Honda представил обновленный Civic для Северной Америки. Основным изменением в машине стало наличие гибридной трансмиссии.

Она составлена из 2,0-литрового атмосферного мотора, вариатора и двух вспомогательных электродвигателей. Максимальная общая мощность привода – 200 л.с., пиковый крутящий момент равен 315 Нм. Новая силовая установка весьма экономична: заявленный расход топлива составляет 5,65 л/100 км.

Honda Civic

Также будет доступен и традиционный ДВС для обновленного Civic. Это 2,0-литровый атмосферный двигатель на 158 л.с. и 187 Нм с вариатором.

Внешне Civic изменился незначительно. У него появился новый передний бампер с шестиугольной радиаторной решеткой.

В салоне установлены дополнительные розетки USB-C для подключения мобильных гаджетов и их зарядки.

Цены на обновленный автомобиль пока не раскрываются. В РФ новый «параллельный» Honda Civic дорестайлингового 11-го поколения сейчас стоит от 4 290 000 руб.

Honda Civic

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Источник: Motor1.com