200 л.с., расход топлива 5,65 л/100 км: новый мощный и экономичный «японец»
Японский автопроизводитель Honda представил обновленный Civic для Северной Америки. Основным изменением в машине стало наличие гибридной трансмиссии.
Она составлена из 2,0-литрового атмосферного мотора, вариатора и двух вспомогательных электродвигателей. Максимальная общая мощность привода – 200 л.с., пиковый крутящий момент равен 315 Нм. Новая силовая установка весьма экономична: заявленный расход топлива составляет 5,65 л/100 км.
Также будет доступен и традиционный ДВС для обновленного Civic. Это 2,0-литровый атмосферный двигатель на 158 л.с. и 187 Нм с вариатором.
Внешне Civic изменился незначительно. У него появился новый передний бампер с шестиугольной радиаторной решеткой.
В салоне установлены дополнительные розетки USB-C для подключения мобильных гаджетов и их зарядки.
Цены на обновленный автомобиль пока не раскрываются. В РФ новый «параллельный» Honda Civic дорестайлингового 11-го поколения сейчас стоит от 4 290 000 руб.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.
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Источник: Motor1.com