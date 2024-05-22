Лучшая альтернатива Солярису: этот новый седан удивит ценой и комплектацией

Дилеры привезли в РФ новые седаны Chevrolet Monza по цене от 1,7 млн рублей

В России участники рынка продолжают продавать Chevrolet Monza. Это одна из лучших альтернатив Hyundai Solaris и других недорогих седанов. Автомобили привозят из Китая.

Цена Chevrolet Monza сейчас начинается от 1,7 млн рублей – такова минимальная стоимость автомобиля на одном из сайтов объявлений. Машину по такой цене продают в Уфе. Автомобиль 2023 г. в. оснащен кондиционером, парковочными датчиками, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay, люком, мультифункциональным рулем и так далее.

Chevrolet Monza

Под капотом седана атмосферный 1,6-литровый мотор мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатая АКП. Monza с 1,4-литровым 163-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП обойдется дороже, ее стоимость доходит до 2,4 млн рублей.

Chevrolet Monza

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

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Источник: «Автоновости дня»