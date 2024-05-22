#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чтобы не закипеть в пробке: эти системы нужно проверить в автомобиле перед летом
22 мая
Чтобы не закипеть в пробке: эти системы нужно проверить в автомобиле перед летом
Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить...
Не за рыбой, а с целью транзита: в АТОР ответили на планы финнов открыть границу с РФ
22 мая
Не за рыбой, а с целью транзита: в АТОР ответили на планы финнов открыть границу с РФ
АТОР: власти Финляндии ищут варианты для...
КАМАЗ и МАЗ ведут переговоры о создании холдинга со штаб-квартирой в Москве
22 мая
КАМАЗ и МАЗ ведут переговоры о создании холдинга со штаб-квартирой в Москве
В КАМАЗе подтвердили переговоры с белорусским...

Лучшая альтернатива Солярису: этот новый седан удивит ценой и комплектацией

Дилеры привезли в РФ новые седаны Chevrolet Monza по цене от 1,7 млн рублей

В России участники рынка продолжают продавать Chevrolet Monza. Это одна из лучших альтернатив Hyundai Solaris и других недорогих седанов. Автомобили привозят из Китая.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Цена Chevrolet Monza сейчас начинается от 1,7 млн рублей – такова минимальная стоимость автомобиля на одном из сайтов объявлений. Машину по такой цене продают в Уфе. Автомобиль 2023 г. в. оснащен кондиционером, парковочными датчиками, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay, люком, мультифункциональным рулем и так далее.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Под капотом седана атмосферный 1,6-литровый мотор мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатая АКП. Monza с 1,4-литровым 163-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП обойдется дороже, ее стоимость доходит до 2,4 млн рублей.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Chevrolet
22.05.2024
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0