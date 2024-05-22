Чтобы не закипеть в пробке: эти системы нужно проверить в автомобиле перед летом

Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары

Перед наступлением летнего зноя машине необходимо пройти комплекс проверок, чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он пояснил, что в первую очередь следует проверить состояние системы охлаждения мотора, так как самый большой риск в летнюю жару – перегрев и закипание двигателя.

Еще необходимо проверить радиатор, помпу и трубки на предмет течей, тормозную систему. Содержание влаги в тормозной жидкости должно быть не более 3%, иначе снизится эффективность торможения и повысится риск попасть в аварию.

Родионов отметил, что также следует осмотреть колодки и суппорты, кондиционер, состояние салонного фильтра, а также проверить давление в шинах.

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Источник: Газета.Ru