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Чтобы не закипеть в пробке: эти системы нужно проверить в автомобиле перед летом

Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары

Перед наступлением летнего зноя машине необходимо пройти комплекс проверок, чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он пояснил, что в первую очередь следует проверить состояние системы охлаждения мотора, так как самый большой риск в летнюю жару – перегрев и закипание двигателя.

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Еще необходимо проверить радиатор, помпу и трубки на предмет течей, тормозную систему. Содержание влаги в тормозной жидкости должно быть не более 3%, иначе снизится эффективность торможения и повысится риск попасть в аварию.

Родионов отметил, что также следует осмотреть колодки и суппорты, кондиционер, состояние салонного фильтра, а также проверить давление в шинах.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Pixels
Количество просмотров 1
22.05.2024
Фото:Pixels
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