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Правда или миф: можно ли прочистить топливную систему «сотым» бензином

Эксперты развенчали миф о чистящих свойствах бензина АИ-100

Специалисты разобрали миф о том, что топливную систему можно прочистить с помощью бензина с повышенным октановым числом, например АИ-100, поскольку он обладает такими свойствами.

АИ-95 от АИ-100 отличается октановым числом, которое определяет устойчивость топлива к детонации, пояснили специалисты. Чем выше это значение, тем большая антидетонационная устойчивость будет у топлива.

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Топливовоздушная смесь, сгорающая в камерах двигателя, склонна к детонации. Весь процесс негативно влияет на цилиндропоршневую группу, что, в конце концов, может привести к поломке узла. Бензин с более высоким октановым числом снижает это негативное воздействие.

Специалисты отмечают, что более высокое октановое число бензина АИ-100 никак не отражает его моющие качества. Бензин – это не чистящее средство, он не в состоянии убрать отложения в топливной системе или нагар в камере сгорания. В очистке помогут специальные присадки. А высокооктановый бензин нужно заливать в бензобак, если это соответствует рекомендациям автопроизводителя.

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Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
22.05.2024
Фото:Depositphotos
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