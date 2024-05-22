Пострадавшего ранило разбившимися стеклами: автобус с пассажирами протаранил Газель
В Екатеринбурге в ДТП с ГАЗелью и автобусом пострадал один человек
В Екатеринбурге на ул. Варшавская, 30 произошла авария с участием пассажирского автобуса. Предварительно сообщается, что водитель пассажирского маршрутного автобуса въехал в припаркованную ГАЗель.
Один пассажир автобуса получил травмы от осколков разбившегося стекла, его госпитализировали. Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.
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Источник: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
Фото:МВД Медиа
22.05.2024
Фото:МВД Медиа
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