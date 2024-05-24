Доля России в «легковом» экспорте Китая с начала года составила 14,7%

В 2024 году Китай на треть увеличил поставки легковых автомобилей в Россию

За первые четыре месяца 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным китайской статистической службы, в Россию было поставлено 237 тысяч автомобилей на сумму 3,5 млрд долларов.

В январе – апреле текущего года в Россию экспортировано 237,1 тыс. китайских легковых автомобилей, что на 37% больше по сравнению с 173,7 тыс. автомобилей за аналогичный период прошлого года.

Доля России в общем экспорте легковых автомобилей из Китая за январь – апрель 2024 года составила 14,7%, что делает Россию крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей.

На втором и третьем местах расположились Мексика и Бразилия с долями 7,4% (119,3 тыс. автомобилей) и 6,6% (105,7 тыс. автомобилей) соответственно.

В денежном выражении объемы экспорта китайских автомобилей в Россию за первые четыре месяца 2024 года выросли на 27,5%, до 3,5 млрд долларов.

В 2023 году в Россию из Китая было экспортировано автомобилей на 11,5 млрд долларов. Помимо легковых автомобилей, Китай также поставлял в Россию автобусы (на 328,2 млн долларов), грузовые автомобили (на 3,1 млрд долларов) и специальный транспорт (на 598,9 млн долларов).

В России привыкли и оценили китайское машины, но определенные риски при их покупке все же остаются. Могут возникнуть проблемы с запчастями, гарантийным ремонтом, нерусифицированным интерфейсом и т. д. Подробнее – в нашей публикации.

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Источник: РИА «Новости»