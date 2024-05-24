#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Доля России в «легковом» экспорте Китая с начала года составила 14,7%
24 мая
Доля России в «легковом» экспорте Китая с начала года составила 14,7%
В 2024 году Китай на треть увеличил поставки...
Chrysler 300С '57
24 мая
Самая мощная машина 1950-х – мы покажем ее живьем!
«За РУЛЕМ ФЕСТ» представил еще одного участника...
ВАЗ‑2103 длиной 4116 мм имел колесную базу 2424 мм. В основе машины по-прежнему был Fiat, но по дизайну «трешка» выглядела более самобытной, чем ВАЗ‑2101 и ВАЗ‑2102. Среди ровесников‑одноклассников ВАЗ‑2103 был самым тяжелым: снаряженная масса – 1030 кг. Модель выпускали только как четырехдверный седан.
24 мая
Самые желанные Жигули начала 70-х: сравнили их с европейскими бестселлерами
«За рулем» сопоставил ВАЗ‑2103 с зарубежными...

Доля России в «легковом» экспорте Китая с начала года составила 14,7%

В 2024 году Китай на треть увеличил поставки легковых автомобилей в Россию

За первые четыре месяца 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным китайской статистической службы, в Россию было поставлено 237 тысяч автомобилей на сумму 3,5 млрд долларов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В январе – апреле текущего года в Россию экспортировано 237,1 тыс. китайских легковых автомобилей, что на 37% больше по сравнению с 173,7 тыс. автомобилей за аналогичный период прошлого года.

Доля России в общем экспорте легковых автомобилей из Китая за январь – апрель 2024 года составила 14,7%, что делает Россию крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей.

На втором и третьем местах расположились Мексика и Бразилия с долями 7,4% (119,3 тыс. автомобилей) и 6,6% (105,7 тыс. автомобилей) соответственно.

В денежном выражении объемы экспорта китайских автомобилей в Россию за первые четыре месяца 2024 года выросли на 27,5%, до 3,5 млрд долларов.

В России появится спортивная версия кроссовера Voyah Free

В 2023 году в Россию из Китая было экспортировано автомобилей на 11,5 млрд долларов. Помимо легковых автомобилей, Китай также поставлял в Россию автобусы (на 328,2 млн долларов), грузовые автомобили (на 3,1 млрд долларов) и специальный транспорт (на 598,9 млн долларов).

В России привыкли и оценили китайское машины, но определенные риски при их покупке все же остаются. Могут возникнуть проблемы с запчастями, гарантийным ремонтом, нерусифицированным интерфейсом и т. д. Подробнее – в нашей публикации.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: РИА «Новости»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
24.05.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0