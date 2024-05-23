При покупке авто через сервисы нужно начать с оценки самого объявления

Эксперт рассказал, на что обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля

Директор направления «Автомобили» на «Авито Авто» Вадим Иванов поделился советами, как распознать недобросовестного продавца подержанных автомобилей уже по объявлению.

В интервью радио Sputnik Вадим Иванов отметил, что оценку автомобиля следует начинать с анализа самого объявления, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке через различные сервисы.

Первое, что должно насторожить потенциального покупателя, — недостаточное количество фотографий или их низкое качество. Надежный продавец всегда делает несколько четких снимков автомобиля с разных ракурсов.

Подозрения могут вызвать размытые фотографии или снимки только отдельных частей машины или ее салона, что может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения.

Также тревожным звоночком является скудное описание автомобиля. Владельцы хороших автомобилей обычно подробно описывают все его особенности и преимущества. Если же информация ограничена, это повод задуматься и уточнить детали.

Есть и другие признаки, которые могут вызывать сомнения в добросовестности продавца. Например, требование внести задаток за автомобиль часто является признаком мошенничества. Также стоит быть осторожным, если продавец предлагает продать автомобиль по доверенности и отказывается посетить органы МВД для перерегистрации транспортного средства.

Перед осмотром автомобиля рекомендуется ознакомиться с его историей. В этом могут помочь сервисы онлайн-проверки, которые предоставляют данные о реальном пробеге, участии в ДТП, ограничениях ГИБДД, нахождении в залоге и многом другом.

Полезно также воспользоваться инструментами онлайн-оценки автомобиля, чтобы определить рыночную стоимость конкретной модели с учетом года выпуска, комплектации и других параметров. Если цена в объявлении значительно ниже рыночной, это должно насторожить покупателя.

Тщательный анализ объявления, проверка истории автомобиля и соответствие цены рыночной стоимости помогут сэкономить время и уберечься от возможного обмана со стороны нечестных продавцов.

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Источник:радио Sputnik