Самая мощная машина 1950-х – мы покажем ее живьем!

«За РУЛЕМ ФЕСТ» представил еще одного участника – это Chrysler 300С 1957 года

Уже 23 июня, менее чем через месяц в подмосковном RDRC Racepark состоится крупнейший автомобильный праздник – «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Главное событие этого дня – безусловно, дрэг-рейсинг: зрелищная дистанция в 402,3 м и самые быстрые гонщики и машины – дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

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И как раз в последней категории у нас есть для вас сюрприз. На фестивале появится знаменитый Chrysler 300С 1957 года – машина, как считается, определившая развитие автопрома на многие годы вперед. Дело в том, что это был один из первых автомобилей со столь смелыми «плавниками», а главное – это был самый мощный автомобиль своего времени.

Chrysler 300С '57

Для сравнения: даже у Ferrari тех лет мощности было меньше, а Chevrolet Corvette уйдет за 300 «лошадей» только в 1960-м... Тогда как отдача двигателя этого красавца составляла 370-390 л.с., ведь то был невероятный Hemi 6.4 первого поколения c двумя четырехкамерными карбюраторами.

Долгий путь

В силу этого модель завоевала огромное количество побед на самых разных гонках, и пусть по сегодняшним меркам Chrysler не ультрабыстр, как следует поиграть мускулами на нашей трассе дрэг-рейсинга он точно способен. В Россию машину когда-то ввез известный коллекционер, причем как транспортное средство, с полной растаможкой...

Chrysler 300С '57

Потом она долгое время провела в музее в Сочи, пока не была выкуплена нынешним владельцем – 47-летним предпринимателем Тарасом Мараховским, который без проблем поставил Chrysler на учет в ГИБДД, владеет им уже четыре года и содержит в состоянии, близком к идеалу.

Служит верой и правдой

Тарас – семьянин и большой любитель больших американских моторов. В его гараже, помимо Крайслера, стоят прекрасные Chevrolet Corvette С5 и Corvette С6, однако для перемещения всей семьей они подходят слабо. А вот почтенный 300C – другое дело: единственное, что пришлось в нем доработать, это установка креплений isofix.

Chrysler 300С '57

Помимо этого, в силу возраста требовали замены резинки, прокладки, колодки... Нужно было восстановить и нормальную работу штатного кондиционера. Всеми работами занималась серьезная профильная мастерская в Москве, используя только оригинальные запчасти. Особенно удивил владельца тот факт, что многие новые (!) расходники и запчасти на американских маркетплейсах нашлись без проблем и стоили даже меньше, чем на 25-летний Корвет.

Это дорого?

Зимой машина не эксплуатируется, но вот летом доставляет массу удовольствия. Сесть и поехать с семьей на море? Запросто! Если говорить о вложениях, доведение машины 1957 года до такого состояния потребовало бюджета чуть менее 10 млн рублей – по нынешним временам, это цена пары далеко не самых дорогих китайских кроссоверов...

Chrysler 300С '57

Единственная особенность машины, которая может доставить дискомфорт – это ее длина более 5,5 метров, признается Тарас. Но тут же поясняет с улыбкой: проблема-то в том, что в стандартный гараж Chrysler 300С помещается с трудом, но это решаемо. Заметим, что и в ширину «американец» немал – два метра!

Уже скоро!

Рассмотреть во всех подробностях этот Chrysler 300С (чего стоят только воздухозаборники тормозов вместо поворотников!), посмотреть на него на трассе дрэг-рейсинга и даже пообщаться с владельцем можно будет на большом автомобильном действе под названием «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Осталось дождаться 23 июня!

Пришедших на этот праздник ждет огромный спектр развлечений и активностей: полеты на вертолете, и поездки на гоночном такси, и стрельба в тире... Для настоящих храбрецов – родео с электрическим быком! Кроме того, вас ждут уникальные ретроавтомобили, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!



«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

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