Комтранс, сервис, запчасти: агентство «Автостат» проведет тематические конференции
С 28 по 31 мая 2024 года в Москве на базе МВЦ «Крокус Экспо» состоится выставка коммерческого транспорта COMvex 2024. А 29 мая в рамках этой выставки агентство «Автостат» организует специализированную конференцию «ComAuto – 2024»
В программе мероприятия заявлены актуальные цифры по рынку коммерческого транспорта и прогнозы экспертов автобизнеса.
Ключевые темы:
- планы ведущих игроков отрасли, производителей и дистрибьюторов;
- вопросы замены парков; переход с «европейцев» на «китайцев»;
- автомобильный лизинг и эффективные инструменты в лизинге;
- вопросы эффективности фондирования
и многое другое.
Будут организованы сразу три круглых стола с актуальной тематикой. Один из них – с участием производителей, дистрибьюторов и крупнейших дилеров на рынке комтранса РФ. Свое участие в дискуссиях уже подтвердили представители Sinoway Group (российско-китайская компания, официальный дилер Shacman в России) и BWG (эксклюзивный дистрибьютор Scania в России и официальный дистрибьютер SINOTRUK), а также ряд других.
Также в этот период (с 28 по 31 мая) в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет и выставка запчастей послепродажного оборудования и сервиса СТО EXPO. А 30 мая в рамках этой выставки агентство «Автостат» проведет тематическую конференцию «ServiceAuto – 2024».
Приглашенные спикеры не только расскажут о состоянии рынка автосервисных услуг и запасных частей, но и поделятся успешными практиками, повышающими рентабельность этого бизнеса. Кроме этого, наряду с ключевыми цифрами и актуальными трендами рынка сервиса, эксперты покажут, как по-разному выглядит рынок СТО со стороны продавцов и покупателей.
Во время конференции (практически в течение всего дня) будет работать «Дискуссионный клуб». Необычный заявленный формат встречи позволяет организаторам привлечь и авторитетных специалистов из разных регионов РФ, которые несмотря на трудности, продолжают развивать свой автосервис, и тех, кто хочет пробовать в своем бизнесе новое, но испытывает сомнения.
- «За рулем» можно читать в Viber