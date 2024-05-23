Комтранс, сервис, запчасти: агентство «Автостат» проведет тематические конференции

«Автостат» организует конференции «ComAuto – 2024» и «ServiceAuto – 2024»

С 28 по 31 мая 2024 года в Москве на базе МВЦ «Крокус Экспо» состоится выставка коммерческого транспорта COMvex 2024. А 29 мая в рамках этой выставки агентство «Автостат» организует специализированную конференцию «ComAuto – 2024»

В программе мероприятия заявлены актуальные цифры по рынку коммерческого транспорта и прогнозы экспертов автобизнеса.

Ключевые темы:

планы ведущих игроков отрасли, производителей и дистрибьюторов;

вопросы замены парков; переход с «европейцев» на «китайцев»;

автомобильный лизинг и эффективные инструменты в лизинге;

вопросы эффективности фондирования

и многое другое.

Будут организованы сразу три круглых стола с актуальной тематикой. Один из них – с участием производителей, дистрибьюторов и крупнейших дилеров на рынке комтранса РФ. Свое участие в дискуссиях уже подтвердили представители Sinoway Group (российско-китайская компания, официальный дилер Shacman в России) и BWG (эксклюзивный дистрибьютор Scania в России и официальный дистрибьютер SINOTRUK), а также ряд других.

Также в этот период (с 28 по 31 мая) в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет и выставка запчастей послепродажного оборудования и сервиса СТО EXPO. А 30 мая в рамках этой выставки агентство «Автостат» проведет тематическую конференцию «ServiceAuto – 2024».

Приглашенные спикеры не только расскажут о состоянии рынка автосервисных услуг и запасных частей, но и поделятся успешными практиками, повышающими рентабельность этого бизнеса. Кроме этого, наряду с ключевыми цифрами и актуальными трендами рынка сервиса, эксперты покажут, как по-разному выглядит рынок СТО со стороны продавцов и покупателей.

Во время конференции (практически в течение всего дня) будет работать «Дискуссионный клуб». Необычный заявленный формат встречи позволяет организаторам привлечь и авторитетных специалистов из разных регионов РФ, которые несмотря на трудности, продолжают развивать свой автосервис, и тех, кто хочет пробовать в своем бизнесе новое, но испытывает сомнения.