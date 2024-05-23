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Санкции? Нет, не слышали: на рынок России завезли много моделей ушедших брендов

Российские дилеры в обход санкций продают новые BMW X5, Kia Sportage и Mazda 6

Российские дилеры завезли в страну сразу несколько моделей автомобилей, бренды которых покинули авторынок РФ, речь идет о Suzuki Grand Vitara, Subaru Outback, Kia Sportage, BMW X5, Mitsubishi Montero Sport и Mazda, цены на которые варьируются от 4 до 16 млн рублей.

Отмечается, что все модели завезены по схеме параллельного импорта. Партию кроссоверов Suzuki Grand Vitara привезут в ближайшее время в топовой версии, по цене примерно 4,3 млн руб. Ранее у дилеров были уже были экземпляры Suzuki Grand Vitara, но в более простых версия по цене от 3,8 млн до 4,1 млн рублей.

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«Автомобиль стоит 4,5 млн рублей, есть гарантия — два года. Сэкономить можно, оформив кредит или сдав старую машину в трейд-ин. Выгода может составить до 500 тыс. рублей. У машины есть камеры кругового обзора, климат-контроль, парктроники по кругу, круиз-контроль, датчик дождя и света, а также подогрев всех сидений», – перечислил продавец.

Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

Самой дорогой новинкой у московских дилеров стал полноприводный BMW X5 с дизельным мотором объемом 3,0 л. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, что касается цены, то она составляет более 16 млн рублей. Есть гарантия на два года или 100 тыс. км пробега.

Также в Россию завезли партию новых Mitsubishi Montero Sport. Ранее этот рамный внедорожник по параллельному импорту уже продавался в России и стоил 5 млн руб. Теперь у дилера появилась старшая версия модели, которая стоит уже 6,2 млн руб.

Рамный внедорожник Mitsubishi Montero Sport доступен с бензиновым мотором объемом 3,0 л и мощностью 216 л.с., полный привод и очень богатый набор опций. За топовую версию продавец запросил 6,2 млн рублей.

В продажу поступят новые модели китайских брендов – BYD Qin L и Leapmotor C16, ни о цене, ни о комплектации пока нет информации, но с большой долей вероятности, стоимость будет выше, чем на китайском рынке.

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Источник: Autonews

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
23.05.2024
Фото:Depositphotos
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