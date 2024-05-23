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Совершенно новый: задолго до презентации в Сети показали новый кроссовер 2025 года

В Сети опубликовали тизеры кроссовера Skoda Elroq 2025 задолго до его дебюта

До официальной премьеры электрического кроссовера Skoda Elroq 2025 остается еще несколько месяцев, а чешский производитель уже начал в Сети рекламную кампанию. И первым маркетинговым шагом в части анонсирования новинки стала публикация мозаичного изображения передней части автомобиля, демонстрирующего фирменный и оригинальный стиль.

Судя по изображениям на тизерах, у Skoda Elroq будет отличный от других моделей бренда дизайн передней части: другие формы решетки радиатора и формы светотехники. Таким образом создатели хотели подчеркнуть новый «электрический» статус модели и ее принадлежность к электрической линейке марки.

Skoda Elroq 2025
Skoda Elroq 2025
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Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

Предполагается, что Elroq будет примерно 4,5 метра в длину, его позиционируют конкурентом таких автомобилей, как Peugeot e-3008 и Volvo EX40. Ожидается, что запаса хода кроссовера хватит более чем на 500 км, а емкость тяговой батареи достигнет 80 кВт.ч.

В ближайшее время компания планирует обнародовать в рамках промо-акции информацию о технических характеристиках и официальные изображения новой электрической модели. Согласно планам, мировая премьера Elroq состоится ближе к осени, ожидается, что к тому времени все подробности о новинке станут достоянием широкой общественности. Новый, полностью электрический кроссовер призван ознаменовать важный этап в стремлении Skoda полностью электрифицировать свою продуктовую линейку.

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Источник: Carscoops

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:Unsplash | Carscoops
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