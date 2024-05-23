Эти российские автомобили признаны лучшими

Автоэксперт Васильев назвал 5 лучших российских автомобилей

У автомобиля УАЗ СГР («буханка») до сих пор нет достойных аналогов в отдельных сферах, он является лучшим российским автомобилем, считает автоэксперт Егор Васильев. По его словам, «буханка» является безусловным лидером как по длительности производства, так и по степени локализации.

На втором месте в топ-5 лучших российских машин, составленном Васильевым, расположилась Lada Granta. Сейчас это самый дешевый российский седан. На третьей строчке находится Aurus Senat, в котором используется множество самых современных технологий мобильности. Главным его плюсом является вывод отечественного автопрома на качественно иной уровень, отметил специалист.

Четвертую и пятую строчку заняли Москвич 3 и Lada Niva Legend. Первый стал удачным примером организации производства современных машин практически с нуля, а вторая отличается удачным сочетанием цены и потребительских свойств для специфических условий эксплуатации, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Российская газета