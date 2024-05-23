#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто
23 мая
Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто
Траты россиян на новые автомобили в апреле...
Интерьер Lamborghini Urus
23 мая
Владельцам этих машин нужно приехать в сервисный центр для устранения дефекта
Lamborghini отзовет более 2000 внедорожников...
Не сдали экзамен в ГИБДД с первого раза? Автоинструктор назвал виновного
23 мая
Не сдали экзамен в ГИБДД с первого раза? Автоинструктор назвал виновного
Автоинструктор Моряхин объяснил, почему не все...

Эти детали подвески ломаются чаще всего

Эксперт Стрельбицкий перечислил 5 наиболее частых поломок в подвеске машины

Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что в подвеске автомобиля ломается чаще всего. Он отметил, что изношенные детали могут стать причиной ДТП, а чаще всего выходят из строя стойки и амортизаторы. Их износ приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути, пояснил специалист.

Также из-за ударов или сильных нагрузок могут проседать или даже лопаться пружины. Эта проблема может привести к неравномерному распределению веса, и даже может стать причиной опрокидывания, предупредил Стрельбицкий.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Масло в моторе выше уровня? Это говорит о серьезной проблеме

Часто встречается и износ шаровых опор, отвечающих за соединение рычагов подвески с колесами. Рычаги также могут поломаться, если во время езды допускать частые пробои.

Еще часто встречается износ рулевых наконечников. Эти детали соединяют рулевую рейку с колесами, и их износ приводит к люфту в рейке, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0