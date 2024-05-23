Эти детали подвески ломаются чаще всего

Эксперт Стрельбицкий перечислил 5 наиболее частых поломок в подвеске машины

Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что в подвеске автомобиля ломается чаще всего. Он отметил, что изношенные детали могут стать причиной ДТП, а чаще всего выходят из строя стойки и амортизаторы. Их износ приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути, пояснил специалист.

Также из-за ударов или сильных нагрузок могут проседать или даже лопаться пружины. Эта проблема может привести к неравномерному распределению веса, и даже может стать причиной опрокидывания, предупредил Стрельбицкий.

Часто встречается и износ шаровых опор, отвечающих за соединение рычагов подвески с колесами. Рычаги также могут поломаться, если во время езды допускать частые пробои.

Еще часто встречается износ рулевых наконечников. Эти детали соединяют рулевую рейку с колесами, и их износ приводит к люфту в рейке, подытожил эксперт.

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Источник: Газета.Ru