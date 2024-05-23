Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто

Траты россиян на новые автомобили в апреле снизились на 13% после рекордов марта

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в апреле 2024 года упали на 13%, до 430 млрд рублей, после мартовских рекордов. Снижение связано с уменьшением объемов продаж новых легковых машин, сообщается в исследовании банка «Открытие» и агентства «Автостат».

В середине весны россияне потратили на новые автомобили 431,3 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем в апреле 2023 года (208,3 млрд рублей), но на 13,1% меньше по сравнению с мартом 2024 года (496,2 млрд рублей). Тем не менее, апрельский показатель остается высоким, так как траты на автомобили второй месяц подряд превышают 400 млрд рублей.

Эксперты из банка «Открытие» объясняют снижение апрельских расходов уменьшением продаж новых легковых автомобилей на 6,5% по сравнению с мартом и снижением средневзвешенной цены автомобилей на 7%, что связано с изменением структуры рынка.

В апреле выросли затраты только на отечественные автомобили, составив 62,1 млрд рублей, что на 8% больше, чем в марте. Расходы на китайские машины снизились на 14,6%, до 263,4 млрд рублей, на европейские – на 10,2%, до 55,3 млрд рублей, на японские – на 35,5%, до 24,1 млрд рублей. Самое значительное снижение произошло у корейских автомобилей – на 42,9%, до 9,8 млрд рублей.

Китайские автомобили продолжают доминировать в структуре финансовой емкости с долей более 61%. Далее следуют российские марки (14,4%), европейские (12,8%), японские (5,6%), корейские (2,3%) и американские автомобили (1,6%).

По объемам продаж в апреле лидируют китайские автомобили (75,9 тыс. шт.), за ними идут российские марки (46 тыс. шт.).

Ранее эксперт перечислил риски при покупке китайских машин.

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Источник: ТАСС