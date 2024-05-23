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Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто
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Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто

Траты россиян на новые автомобили в апреле снизились на 13% после рекордов марта

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в апреле 2024 года упали на 13%, до 430 млрд рублей, после мартовских рекордов. Снижение связано с уменьшением объемов продаж новых легковых машин, сообщается в исследовании банка «Открытие» и агентства «Автостат».

В середине весны россияне потратили на новые автомобили 431,3 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем в апреле 2023 года (208,3 млрд рублей), но на 13,1% меньше по сравнению с мартом 2024 года (496,2 млрд рублей). Тем не менее, апрельский показатель остается высоким, так как траты на автомобили второй месяц подряд превышают 400 млрд рублей.

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Эксперты из банка «Открытие» объясняют снижение апрельских расходов уменьшением продаж новых легковых автомобилей на 6,5% по сравнению с мартом и снижением средневзвешенной цены автомобилей на 7%, что связано с изменением структуры рынка.

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В апреле выросли затраты только на отечественные автомобили, составив 62,1 млрд рублей, что на 8% больше, чем в марте. Расходы на китайские машины снизились на 14,6%, до 263,4 млрд рублей, на европейские – на 10,2%, до 55,3 млрд рублей, на японские – на 35,5%, до 24,1 млрд рублей. Самое значительное снижение произошло у корейских автомобилей – на 42,9%, до 9,8 млрд рублей.

Китайские автомобили продолжают доминировать в структуре финансовой емкости с долей более 61%. Далее следуют российские марки (14,4%), европейские (12,8%), японские (5,6%), корейские (2,3%) и американские автомобили (1,6%).

По объемам продаж в апреле лидируют китайские автомобили (75,9 тыс. шт.), за ними идут российские марки (46 тыс. шт.).

Ранее эксперт перечислил риски при покупке китайских машин.

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Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
23.05.2024
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