Следующим красным лондонским автобусом может стать «китаец» BYD

Китайский BYD может победить в конкурсе на замену фирменного автобуса

Китайский BYD BD11 может победить в конкурсе на замену фирменного автобуса New Routemaster в Лондоне (Великобритания).

Сообщается, что Go-Ahead Group, которая управляет автобусами от имени Transport for London (TfL), близка к размещению заказа на 100 автобусов, стоимость каждого из них составляет 400 000 фунтов стерлингов (46 млн рублей), что примерно на 100 000 фунтов дешевле, чем у британских конкурентов.

BYD BD11

Новый двухэтажный автобус питается от батареи Blade емкостью 532 кВт.ч, запаса хода которой хватает на 640 км – для городского автобуса этого вполне достаточно.

Сообщается, что у него оптимальная компоновка: аккумулятор встроен в шасси, что снижает вес на 8%, увеличивает запас хода и оставляет больше пространства для пассажиров.

Как и в автомобилях BYD, можно одновременно подключить несколько зарядных устройств для увеличения скорости зарядки. От 0 до 100% соответствующее зарядное устройство способно зарядить ТС за два часа.

Длина BD11 составляет 10,9 метра, ширина – 2,55 метра, высота – 4,3 метра, а колесная база – 5,44 метра. В зависимости от комплектации он может перевозить до 90 пассажиров. Оснащен двумя колесными двигателями мощностью 150 кВт, которые помогают увеличить пространство в салоне и увеличить радиус поворота до 8 метров.

Автобусы BYD будут производить в Китае, однако BYD подчеркивает, что 34% компонентов, используемых в BD11, поставляются из Европы.

Интерьер BYD BD11

TfL планирует постепенно отказаться от автобусов с ДВС в ближайшие годы, чтобы создать парк полностью электрических автобусов к 2030 году.

Несмотря на то, что в настоящее время BYD находится в выигрышном положении, политическое давление на Китай все же может сорвать сделку.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina