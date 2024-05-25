Эксперт рассказал, почему при хранении нужно менять местами колеса в стопке

Автоэксперт Баканов дал советы по хранению зимних шин

Автоэксперт Петр Баканов объяснил, как правильно хранить зимние шины. Он подчеркнул важность защиты колес от прямых солнечных лучей, поскольку ультрафиолет разрушает резину.

Идеальные места для хранения – это гараж или шкаф на балконе. Перед хранением резину нужно помыть и упаковать в непрозрачный пакет.

По словам Баканова, если шины на дисках, их можно подвесить на крючки, чтобы нагрузка приходилась на диск. Однако, если нет гаража, можно хранить шины плашмя, сложив друг на друга. Главное – не хранить их вертикально, чтобы нагрузка не приходилась на протектор.

Важно также регулярно менять местами колеса в стопке, чтобы нижняя покрышка не испытывала вес остальных. Это предотвращает повреждение корда – внутреннего проволочного каркаса покрышки, который может пострадать и сделать колесо непригодным к использованию или усложнить его балансировку в будущем.

Для водителей без гаража рекомендуют воспользоваться услугами специальных компаний, которые предлагают хранение колес. Но к их выбору следует подходить ответственно, опираясь на отзывы других автомобилистов.

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Источник: «Звезда»