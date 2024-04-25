Как заработать на старых зимних шинах

«За рулем» рассказал про три варианта использования изношенной зимней резины

Многое зависит от степени изношенности шин, а также от количества свободного времени и размера бюджета автовладельца. При этом следует учесть возможные риски.

1. Ездить до упора

Многие автовладельцы, у которых зимняя резина практически полностью износилась (высота протектора составляет приблизительно 4,5 мм или меньше), принимают решение не спешить переобуваться на летнюю резину, а кататься на зимней до полного износа.

Однако таким способом ничего не заработаешь, и у этого метода есть недостатки.

Если ездить на шипованной резине с июня по август включительно, то согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ можно получить штраф 500 руб.

Также встает вопрос о безопасности вождения. Зимняя резина на теплом асфальте утрачивает способность обеспечить требуемое боковое и продольное сцепление с ним. При изготовлении зимних покрышек, в отличие от летних, применяется более мягкая резиновая смесь. В результате во время езды блоки протектора при нагрузке словно переступают по дороге.

В условиях сильной жары протектор становится настолько мягким, что резина буквально расползается по дорожному полотну. В такие моменты водителю может показаться, что у автомобиля пропали тормоза.

Удивительно, но факт! В теплую погоду среди зимних шин лучше всего проявляют себя шипованные покрышки. Они изготовлены из более твердой смеси. Это обусловлено необходимостью обеспечить надежную посадку шипов. Считается, что на шипах машина по асфальту может скользить как на коньках. Но это не более чем миф – попробуйте скользить по асфальту на коньках. При этом через несколько тысяч километров пробега от шипов почти ничего не остается.

Что касается так называемых липучек (фрикционных шин), то худшее сцепление с асфальтом показывают скандинавские шины. Они рассчитаны на эксплуатацию при сильных морозах и, соответственно, они более мягкие.

Единственное, для чего летом пригодны зимние колеса, так это для езды по грунтовым дорогам. Протектор зимних шин меньше забивается глиной и эффективнее самоочищается.

Летом зимняя резина изнашивается очень быстро. При разгоне с пробуксовкой или при экстренном торможении частицы резины может вырывать из протектора.

2. Отправить на хранение до зимы

Перед тем как отправить зимнюю резину на летнее хранение, ее следует вымыть. Это особенно важно, когда колеса готовятся на хранение в сборе. Тем самым будет обеспечена защита дисков от коррозии. И тогда шина прослужит еще один сезон, что сэкономит деньги (сэкономленный рубль = заработанный рубль).

Способ хранения выбирается в зависимости от того, на дисках будет храниться резина или нет.

Накачанные колеса обладают большей устойчивостью к деформации. Хранить их можно, поставив вертикально или уложив стопкой. Также накачанные колеса можно повесить на закрепленные на стене кронштейны.

Если шины сняты с дисков, то им потребуется более аккуратное хранение. Чтобы уберечь их от деформации, не допускается подвешивание шин на крюках или складирование стопкой. Если произойдет деформация бортового кольца шины, то она не будет плотно прилегать к диску, что приведет к утечке воздуха и потере давления в колесе.

Правильные и неправильные варианты хранения шин отдельно (а) и колес в сборе (б).

Оптимальным вариантом хранения шин будет выкладка их на стеллажах в прохладном и темном помещении. Необходимо защитить резину от попадания на нее прямых солнечных лучей, воздействия высоких температур и осадков. Эти факторы приводят к быстрому «высыханию» мягкой резиновой смеси, из которой изготавливается зимняя шина.

Интересный вариант хранения шин. К устойчивому основанию (металлической крестовине или старому колесу) крепится труба, которая выполняет роль направляющей. Для обеспечения зазора между шинами используются шайбы, которые крепятся к трубе на необходимой высоте.

3. Добавление цепкости

Если глубина протектора еще не достигла своего минимума, а шипы практически стерлись, покрышку можно дополнительно ошиповать. Такую услугу предоставляют СЦ по ремонту колес. Однако при наличии свободного времени и желания шиповку можно выполнить самостоятельно. Такую шину можно перепродать или оставить себе вместо того, чтобы тратиться на новую.

Ошиповку лучше производить весной, когда спрос на эту услугу и стоимость расходников начинают снижаться.

Благодаря дошиповке срок службы зимней резины можно продлить до ее полного износа.

Для приобретения ремонтных шипов требуется измерить глубину посадочных мест в шине. Шипы не должны слишком возвышаться над протектором – достаточно, чтобы они выступали на 0,5 мм. При неравномерном износе шин может потребоваться приобретение шипов двух разных размеров.

Этого объема клея достаточно для установки около 100 шипов.

Для установки ремонтных шипов рекомендуется использовать клей, предварительно хорошо очистив посадочные отверстия в протекторе. Лучше использовать самоклеящийся вулканизирующий клей, предназначенный для крепления заплаток на шинах.

Общая рекомендация

Своевременно переобуться, помыть резину и правильно сложить ее на хранение – эти процедуры стоит провести каждому водителю, чтобы избежать проблем в начале зимы. Однако это лишь общая рекомендация, которую можно менять под себя.

Главное – избегать грубых ошибок, о которых мы предупреждали выше.

Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так.