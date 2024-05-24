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Нейросеть научили искать и обезвреживать мины

Новый роботизированный комплекс готовят к отправке в войска

Испытания перспективного роботизированного комплекса разминирования уже подходят к концу, и разработчик (компания «Комплит Техник», входящая в «РАТМ Холдинг»), раскрыла некоторые его особенности.

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«Проведена серьезная работа по изучению различных технологий гуманитарного разминирования территорий с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Из них выбрана уникальная методика, наиболее эффективная на практике. Сегодня в Новосибирске завершаются испытания нового роботизированного комплекса, созданного по данной технологии, применение которого станет прорывом в области разминирования», – рассказал ТАСС президент «РАТМ Холдинга».

Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Новый комплекс обнаруживает не только лежащие на поверхности мины и неразорвавшиеся снаряды, но и спрятанные или засевшие глубоко в грунте.

С помощью робота создаются безопасные проходы в минных полях, а попадающиеся мины и снаряды уничтожаются. В результате риск для людей снижается, а работа саперов становится гораздо эффективнее.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
24.05.2024
Фото:Youtube
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