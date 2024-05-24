Экономист рассказал, кто формирует ценообразование на рынке топлива в России

Экономист Беляев рассказал, когда и на сколько в России вырастут цены на бензин

После временного затишья динамика цен на бензин в России снова покажет рост примерно на 5-10%. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» поделился экономист Михаил Беляев.

Рассуждая о том, как изменится рынок топлива после отмены Правительством РФ временного запрета на экспорт бензина, Беляев напомнил, что запрет на экспорт был введен с целью увеличения объемов на внутреннем рынке страны.

«С ценами на бензин, как и со всеми остальными, произойдет одно – они вырастут. Вопрос в том, насколько и когда. Возможно, будет некоторая пауза, но потом точно произойдет повышение», – прогнозирует собеседник издания.

При этом Беляев подчеркнул, что ценообразование на рынке топлива уже давно не зависит только от баланса спроса и предложения.

«Уже примерно полвека рынками управляют продавцы – те, кто успел закрепиться и занимает доминирующие позиции. Эти компании могут диктовать расценки, независимо от доступности товара и уровня спроса», – объясняет экономист.

Некоторые участники рынка для повышения цен используют любые поводы, констатирует Беляев. Но изменить ситуацию можно, благодаря формированию эффективной антимонопольной системы. В ближайшей перспективе цены на бензин сохранят текущие значения, но после этого покажут рост на 5-10%, подытожил экономист.

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Источник: Подмосковье сегодня