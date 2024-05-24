Эти минивэны признаны самыми популярными в России

«Авито Авто»: Hyundai Staria стал самым популярным новым минивэном в РФ

Аналитики «Авито Авто» изучили данные по предложению, спросу и ценам на минивэны в период с начала марта и перечислили самые популярные в России модели в этом кузове. Так, спрос на новые минивэны относительно прошлого года вырос на 26,1%. Лидером по доле в спросе стал бренд Hyundai с 41,2% по этому показателю. На второй строчке марка GAC с 16,2% спроса. Также в топ вошел LiXiang с 14,2%. На четвертом и пятом местах марки Mercedes-Benz (12,4%) и Volkswagen (6,9%) соответственно.

Hyundai Staria

Среди моделей лидером по спросу стал Hyundai Staria с 21%, средняя цена этого автомобиля составила 8 490 000 рублей. На второй строчке находится китайский GAC M8 с ценой 6 300 000 рублей (17,5% спроса). На третьем месте – минивэн LiXiang Mega (14,2%) со средней ценой 12 200 000 рублей.

Среди самых популярных новых минивэнов в России лидером весны 2024 года стал бренд Hyundai с 17,7% рынка. На второй строчке – GAC с 16,6%, на третьей – Mercedes-Benz с 8,4%. Лидером по предложению среди моделей стал GAC M8 (16,5%).

По России лидером по доле в спросе среди минивэнов с пробегом стал бренд Toyota (16,6%). На втором месте находится Honda с 10,5%, на третьем – бренд Volkswagen с 10,1%. Также в пятерку лидеров вошли Hyundai (8,5%) и Nissan (7%). Средняя стоимость минивэна пробегом составила 1 200 000 рублей.

Интерьер Hyundai Staria

Среди моделей лидером по спросу стал Opel Zafira с долей 4,6%. Также в тройку лучших вошли Hyundai Grand Starex (3,5%) и Honda Stepwgn (3,4%).

Предложение на минивэны с пробегом в РФ практически не изменилось относительно прошлого года. Лидером по динамике числа объявлений среди брендов стала Honda (+ 25% год к году), а среди моделей – Honda Stepwgn (+44,0%).

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Источник: Автоновости дня