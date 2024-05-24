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Стало известно, когда начнутся продажи кроссоверов GAC GS3 в России

«РГ»: новые кроссоверы GAC GS3 появятся у дилеров в конце мая

По словам директора «Авилон GAC» Олега Серёжникова, новые кроссоверы GAC GS3 появятся у дилеров в конце мая текущего года. Цену автомобиля официально объявят на премьере новинки, которая пройдет 3 июня.

«Начать продажи GAC GS3 мы планируем сразу после официальной презентации модели», – заметил Серёжников.
GAC GS3
GAC GS3
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В РФ автомобиль привезут в комплектации с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. GAC GS3 разгоняется до «сотни» за 7,5 секунды.

В Китае цены на автомобиль начинаются от 88 тыс. юаней (порядка 1,1 млн руб.). В РФ цены будут значительно выше. Так, дилеры, которые завозили GAC GS3 по схеме параллельного импорта, ставили на него ценник около 3 млн руб.

Интерьер GAC GS3
Интерьер GAC GS3

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 1
24.05.2024
Фото:GAC
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