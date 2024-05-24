Вау! Этот крутой кроссовер подешевел более чем на 1 млн рублей
На российском авторынке прямая скидка на популярный электрический кроссовер из Китая Voyah в настоящее время составляет 1,28 млн рублей. Таким образом, впервые появившийся на рынке РФ паркетник стал дешевле на 13,6%. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга актуальных прайс-листов бренда.
На окончательную стоимость повлияло снижение рекомендованной розничной цены (РРЦ) на автомобиль на 980 тыс. рублей. Согласно подсчетам экспертов, теперь она составляет 8,41 млн рублей вместо прежних 9,39 млн. А дистрибьютор предоставил прямую скидку в размере 300 тыс. рублей.
Напомним, под капотом кроссовера силовая установка из двух моторов мощностью 488 л. с., до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Батарея емкостью 106 кВт∙ч способна преодолеть на одном заряде до 500 км, причем на ее подзарядку с 20 до 80% потребуется всего полчаса.
В списке оснащения Voyah Free EV заявлено: 20-дюймовые литые диски, панорамная крыша с автозатемнением, шумопоглощающие стекла, подвеска с пневмоэлементами на передней оси, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера с 64 оттенками и подъемная передняя панель из трех экранов диагональю 12,3 дюйма.
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Источник: Автоновости дня