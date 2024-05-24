Вау! Этот крутой кроссовер подешевел более чем на 1 млн рублей

Скидку на кроссовер Voyah Free в России увеличили до 1,28 млн рублей

На российском авторынке прямая скидка на популярный электрический кроссовер из Китая Voyah в настоящее время составляет 1,28 млн рублей. Таким образом, впервые появившийся на рынке РФ паркетник стал дешевле на 13,6%. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга актуальных прайс-листов бренда.

Voyah Free

На окончательную стоимость повлияло снижение рекомендованной розничной цены (РРЦ) на автомобиль на 980 тыс. рублей. Согласно подсчетам экспертов, теперь она составляет 8,41 млн рублей вместо прежних 9,39 млн. А дистрибьютор предоставил прямую скидку в размере 300 тыс. рублей.

Интерьер Voyah Free

Напомним, под капотом кроссовера силовая установка из двух моторов мощностью 488 л. с., до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Батарея емкостью 106 кВт∙ч способна преодолеть на одном заряде до 500 км, причем на ее подзарядку с 20 до 80% потребуется всего полчаса.

В списке оснащения Voyah Free EV заявлено: 20-дюймовые литые диски, панорамная крыша с автозатемнением, шумопоглощающие стекла, подвеска с пневмоэлементами на передней оси, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера с 64 оттенками и подъемная передняя панель из трех экранов диагональю 12,3 дюйма.

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Источник: Автоновости дня