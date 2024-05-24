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Обслуживание этого популярного «китайца» обойдется более чем в ₽500 тыс. за год

Аналитики подсчитали расходы на владение китайским кроссовером GAC GS8

Аналитики НАПИ высчитали стоимость владения большим китайским кроссовером GAC GS8. Расчет производился для автомобиля в комплектации GE, сейчас он стоит 3,9 млн рублей.

При условии, что GAC GS8 будет находиться в Москве и проезжать 20 тыс. км в год, на обслуживание за пять лет уйдет 2,86 млн рублей (стоимость 1 км пробега – 28,55 рубля, за год на содержание кроссовера придется потратить 571 тыс. рублей).

GAC GS8
GAC GS8
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При расчете учитываются стоимость бензина (согласно официальным данным расхода), страховки, покупка резины и сезонная смена шин, техобслуживание, налоги.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | GAC
Количество просмотров 1
24.05.2024
Фото:Depositphotos | GAC
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