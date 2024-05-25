Главное — не машина, а водитель: студия Universal снимет 11-ю часть кинофраншизы «Форсаж»

Создатели «Форсажа» не исключают продолжение культовой франшизы в виде сериала

Глава по контенту холдинга NBCUniversal Донна Лэнгли в развернутом интервью рассказала о будущем гоночной кинофраншизы «Форсаж» с Вином Дизелем.

После релиза нового фильма серии в 2026 года авторы создатели кинофраншизы размышляют о том, чтобы «вернуться к корням» и уменьшить масштаб происходящего, чтобы развернуть сюжет на улицах Лос-Анджелеса, как в самой первой картине.

«Вопрос в том, куда «Форсаж» двинется дальше. Мы можем в очередной раз сменить вектор и вернуться на улицы Лос-Анджелеса и, возможно, сделать историю более интимной», – рассказала топ-менеджер.

При этом топ-менеджер допустила, что «Форсаж» может стать сериалом, хотя на текущем этапе нет никакой конкретной информации об этом. Но авторы франшизы обсуждают будущие картины и спин-оффы. Ранее киностудия успешно создала сериалы по фильмам «Третий лишний» и «Идеальный голос».

Отмечается, что режиссером-постановщиком новой части «Форсажа» будет Луи Летерье – он знаком по фильму «Невероятный Халк». Интересно, что о «возвращении к корням» говорил и сам Летерье. Ранее он рассказывал, что ему известен финал серии, но пока не стал разглашать детали. Известно только, что злодеем снова будет персонаж Данте, его роль исполнил актер Джейсон Момоа. Сюжет десятого фильма повествовал об охоте Данте на главных героев.

С большой долей вероятности, 11-й фильм не станет заключительной частью саги, ранее Вин Дизель намекал, что студия рассматривает вариант и 12-й серии франшизы.

Напомним, последняя 10-я картина собрала в мировом прокате порядка 704 млн долларов, очевидно, что Universal заинтересована в работе над новыми главами истории.

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Источник: Variety