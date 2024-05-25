Россиянам за фиксацию нарушений ПДД начислят баллы — куда их можно потратить

В России разработали мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД водителями

В России разработали федеральное приложение «Народный инспектор» для фиксации нарушений водителями правил дорожного движения при помощи мобильного телефона. Теперь автомобилистов смогут штрафовать за проезд по обочинам, движение на красный свет и за остановки в неположенных местах.

Разработка приложения успешно завершена, и Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) полностью принял и оплатил работы, сумма контракта составила 134,5 млн рублей.

Функционал приложения заключается в том, что пользователи смогут сфотографировать водителей, паркующихся на газонах (штраф за это 5000 рублей для физлиц и 300 тыс. рублей для физлиц); тех, кто проигнорировал требования знаков «Стоянка» или «Остановка запрещена» (штраф три тысячи рублей): а также тех, кто оставляет свой автомобиль на тротуаре.

В настоящее время в России функционирует несколько отдельных приложений для оформления нарушений, включая столичный «Помощник Москвы», на базе которого и сделано федеральное приложение.

После доработки программы водителей можно будет наказывать:

В пресс-службе компании-разработчика уточнили, что модернизированная архитектура позволит использовать сервис не только в Москве, но и в других российских регионах. Кроме того, отмечается, что по аналогии с московским приложением в федеральном будут предусмотрены рейтинги пользователей, которым будут начисляться бонусы за подтвержденные фиксации нарушения. Эти баллы можно будет потратить на оплату проезда в общественном транспорте или парковки и др. В частности, в Москве их можно обменивать на билеты в театры, на концерты, спортивные и другие мероприятия.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autonews