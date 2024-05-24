Облегчит вождение: стала доступна последняя версия Android Auto

Google представила стабильную версию приложения Android Auto 12.0

Первая бета-версия Android Auto 12.0 вышла около двух недель назад, а теперь для всех пользователей доступна стабильная версия приложения. Обновления этого приложения происходят почти каждую неделю, а бета-версии позволяют опробовать новые функции до появления следующих версий.

Это можно сделать бесплатно, подписавшись на программу Android Auto Beta. Но так как бета-версии не окончательные, пользователи, которые хотят получить к ним доступ, должны понимать, что у них могут возникнуть проблемы.

Приложение Android Auto призвано сделать вождение более безопасным и комфортным, поэтому оно позволяет подключить телефон к экрану машины и получить доступ ко всем приложениям, которые могут понадобиться во время поездки: навигация, звонки и так далее.

Также сообщается, что в Android Auto 12.0 была улучшена функция «Не беспокоить».

Помимо этого сообщается, что темный режим в автомобильном пользовательском интерфейсе теперь не зависит от смартфона. То есть, можно использовать темный режим в Android Auto и светлый режим на телефоне без обязательной синхронизации.

Еще в приложении появилась новая настройка для электрокаров, которая активируется через меню «Получить функции EV для Google Maps». Таким образом, карты будут показывать ближайшие точки зарядки, которые имеют разъем, совместимый с разъемом машины пользователя, а также предлагать маршруты с меньшим потреблением энергии и прочие варианты. Также в Android 12 исправлены ошибки, улучшена стабильность и совместимость.

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Источник: Overclockers