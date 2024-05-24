На рынке аренды машино-мест бум — цены в некоторых регионах подскочили на 20%

В России зафиксировали рост цен на машино-места почти на 20% — до 980 тыс. рублей

Машино-места в подземных и наземных многоуровневых паркингах в мегаполисах России за год подорожали на 18%, в среднем цена составляет 980 тыс рублей. Об этом РИА Новости рассказал глава категории коммерческой недвижимости Авито Олег Изотов.

По его словам, больше всего цена выросла в Екатеринбурге – на 81% (1,3 млн рублей), в Перми (рост составил 50%) и Красноярске (+34%). Цены на машино-места в Москве показали динамику роста на 18% (до 1,4 млн рублей), в Петербурге – на 11% (до 890 тыс рублей).

Изотов подчеркнул, что на рост цен повлиял повышенный спрос, в два раза спрос вырос в Омске, Нижнем Новгороде (+66%), в Екатеринбурге (+50%) и Красноярске (+50%).

«В росте интереса к приобретению машино-мест есть инвестиционная составляющая. После ужесточения выдачи льготных кредитов часть спекулятивного спроса ушла в сегмент машино-мест», – уточнил руководитель компании «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

По мнению инвесторов, парковочные места в дальнейшем можно сдать в аренду или перепродать, предположил владелец агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

Изотов также уточнил, что, относительно мая прошлого года, спрос на аренду парковок в целом по России вырос на 27%, а в Москве - на 16%. Если говорить о городах-миллионниках, то активный спрос – более, чем в 2,5 раза, наблюдался в Омске и Казани.

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Источник: РИА Новости