Пока в тестовом режиме: по Москве начал курсировать первый беспилотный трамвай

Мэр Москвы Собянин дал старт испытаниям первого в России беспилотного трамвая

В рамках открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий стартовали тестовые испытания первого в России беспилотного трамвая. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первый проект – это беспилотный трамвай, который вы сейчас видели. Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублера-водителя», – рассказал градоначальник.

Беспилотный трамвай будет следовать по маршруту № 10 от ул. Кулакова до станции метро «Щукинская». На этапе тестирования трамвай будет передвигаться под контролем реального водителя, причем перевозка пассажиров пока не будет производиться. Запуск трамвая планируется реализовать в три этапа.

Собянин подчеркнул, что по уровню новационных решений московский транспорт является бесспорным лидером. В Москве перевозку пассажиров обеспечивают одни из лучших в мире составы пригородных поездов, метрополитен, трамваи, электробусы и речные трамваи.

Начинается реализация сразу нескольких проектов в сфере инновационных решений, включая испытания первого в России беспилотного трамвая, резюмировал Собянин.

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Источник: t.me/mos_sobyanin