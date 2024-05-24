Фестиваль «Автострада» празднует свое 20-летие

В Туле пройдет фестиваль и ралли исторических автомобилей «Автострада»

В Туле состоится самый большой в России слет владельцев автомобильной и мотоциклетной экзотики под названием «Автострада». Фестиваль проходит в Туле с 2004 года и в этом году отпразднует 20-летний юбилей.

Участие в мероприятии принимают автолюбители со всей Европейской части РФ. Около 1000 экспонатов делают фестиваль крупнейшим, при этом бесплатным для участников и зрителей мероприятием.

Фестиваль «Автострада»

Показ ретро-автомобилей состоится на территории Тульского кремля. На выставке будут представлены автомобили до 1990 года выпуска: как машины отечественных марок, так и зарубежные. Редкие экземпляры покажут и коллекционеры мотоциклов.

Также гости фестиваля смогут увидеть экспозицию современных образцов автопрома и разные новинки от тульских автодилеров.

Фестиваль «Автострада»

На мероприятии можно будет увидеть примеры самого смелого тюнинга и кастомизации, которым мастера подвергают массовые автомобили, услышать, как звучат мощные установки автозвука.

А еще гости фестиваля смогут принять участие в конкурсах, посмотреть шоу-программу и пообщаться с единомышленниками.

Вместе с открытием фестиваля в 12.00 стартует ралли исторических автомобилей в рамках третьего этапа кубка Российской автомобильной федерации, кубка «Наследие» и кубка RODIS.

Фестиваль «Автострада»

Ралли посвящается 195-летию российского классика Льва Толстого. Трасса в 90 км пройдет по городским улицам, его участники посетят Ясную Поляну и финишируют в Щекино после 18.00.

Фестиваль закроется в 17.00.

Регистрация участников выставок проводится до 5 июня. Вход на мероприятие свободный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.