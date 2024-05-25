Этот добротный аналог Toyota Camry рекордно подешевел в России
Chery Arrizo 8, китайский седан, который стал альтернативой таким популярным моделям, как Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata, сделал шаг к доступности на российском рынке. Стоимость базовой комплектации снизилась до 2,8 млн рублей.
Однако, чтобы достичь этой более доступной цены, Chery пришлось пожертвовать некоторыми опциями, которые могли бы быть привычными для более дорогих моделей. В новой «народной версии» Arrizo 8 отсутствуют некоторые важные водительские ассистенты, адаптивный круиз-контроль, а также электрические регулировки кресел. Парковочные датчики установлены только сзади, а акустическая система теперь имеет 6 динамиков вместо 8. Кроме того, отсутствует панорамная крыша, а колесные диски стали 17-дюймовыми, вместо более крупных 18-дюймовых.
Однако, несмотря на эти изменения, мотор Chery Arrizo 8 остался прежним: под капотом установлен 1,6-литровый агрегат мощностью 186 л. с., который работает с 7-ступенчатым «роботом». Эти технические характеристики позволяют седану эффективно конкурировать на рынке с другими аналогичными моделями.
С длиной 4757 мм и колесной базой 2770 мм Chery Arrizo 8 предлагает просторный салон и комфортное размещение для пассажиров.
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Источник: Quto