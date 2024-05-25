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Этот добротный аналог Toyota Camry рекордно подешевел в России

Chery привезла в Россию новую комплектацию Arrizo 8 по цене 2,8 млн рублей

Chery Arrizo 8, китайский седан, который стал альтернативой таким популярным моделям, как Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata, сделал шаг к доступности на российском рынке. Стоимость базовой комплектации снизилась до 2,8 млн рублей.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Однако, чтобы достичь этой более доступной цены, Chery пришлось пожертвовать некоторыми опциями, которые могли бы быть привычными для более дорогих моделей. В новой «народной версии» Arrizo 8 отсутствуют некоторые важные водительские ассистенты, адаптивный круиз-контроль, а также электрические регулировки кресел. Парковочные датчики установлены только сзади, а акустическая система теперь имеет 6 динамиков вместо 8. Кроме того, отсутствует панорамная крыша, а колесные диски стали 17-дюймовыми, вместо более крупных 18-дюймовых.

Интерьер Chery Arrizo 8
Интерьер Chery Arrizo 8
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Однако, несмотря на эти изменения, мотор Chery Arrizo 8 остался прежним: под капотом установлен 1,6-литровый агрегат мощностью 186 л. с., который работает с 7-ступенчатым «роботом». Эти технические характеристики позволяют седану эффективно конкурировать на рынке с другими аналогичными моделями.

С длиной 4757 мм и колесной базой 2770 мм Chery Arrizo 8 предлагает просторный салон и комфортное размещение для пассажиров.

Источник: Quto

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 1
25.05.2024
Фото:Chery
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