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Японское тюнинг-ателье готово превратить этот компактный внедорожник в любую модель

Damd выпустил обвесы для Suzuki Jimny в стиле Lancia Delta Integrale и Renault 5

Японский тюнинговый дом Damd, известный своими потрясающими интерпретациями классических внедорожников в стиле Suzuki Jimny, снова поражает своим мастерством. На этот раз они преображают Jimny в культовые гоночные машины Lancia Delta Integrale и Renault 5 Turbo.

Suzuki Jimny Little A
Suzuki Jimny Little A

Модель Little A, вдохновленная Lancia Delta Integrale, выделяется массивными расширителями крыльев, имитирующими квадратный обвес итальянского хэтчбека. Автомобиль унаследовал фирменное антикрыло Delta, вентиляционные отверстия на крыльях и бампер в цвет кузова. Эта интерпретация не только отдает дань уважения легендарной гоночной машине, но и придает Jimny агрессивный и спортивный вид.

Suzuki Jimny Little A
Suzuki Jimny Little A
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Suzuki Jimny превратили в раллийный «Гелик»

Комплект модификаций Little 5, вдохновленный Renault 5 Turbo, добавляет фары и решётку радиатора в стиле французского хот-хэтча, а также специальный синий оттенок, чёрные бамперы, имитационные воздухозаборники на задних крыльях и другой спойлер на крыше. Damd также включили надписи Non Turbo по бокам, указывая на атмосферный двигатель Suzuki. Этот комплект превращает Jimny в компактный и мощный гоночный автомобиль.

Suzuki Jimny Little 5
Suzuki Jimny Little 5

Обе модели оснащены новым набором легкосплавных дисков, разработанных в сотрудничестве с OZ Racing, что подчеркивает гоночный характер этих модификаций. Диски придают Jimny агрессивный и спортивный вид.

Стоимость этих комплектов модификаций составляет около 3000 долларов в Японии. Доступность для других стран может отличаться.

Источник: DAMD

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За РулемЛежнин Роман
Фото:DAMD
Количество просмотров 1
25.05.2024
Фото:DAMD
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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