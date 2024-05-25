Японское тюнинг-ателье готово превратить этот компактный внедорожник в любую модель
Японский тюнинговый дом Damd, известный своими потрясающими интерпретациями классических внедорожников в стиле Suzuki Jimny, снова поражает своим мастерством. На этот раз они преображают Jimny в культовые гоночные машины Lancia Delta Integrale и Renault 5 Turbo.
Модель Little A, вдохновленная Lancia Delta Integrale, выделяется массивными расширителями крыльев, имитирующими квадратный обвес итальянского хэтчбека. Автомобиль унаследовал фирменное антикрыло Delta, вентиляционные отверстия на крыльях и бампер в цвет кузова. Эта интерпретация не только отдает дань уважения легендарной гоночной машине, но и придает Jimny агрессивный и спортивный вид.
Комплект модификаций Little 5, вдохновленный Renault 5 Turbo, добавляет фары и решётку радиатора в стиле французского хот-хэтча, а также специальный синий оттенок, чёрные бамперы, имитационные воздухозаборники на задних крыльях и другой спойлер на крыше. Damd также включили надписи Non Turbo по бокам, указывая на атмосферный двигатель Suzuki. Этот комплект превращает Jimny в компактный и мощный гоночный автомобиль.
Обе модели оснащены новым набором легкосплавных дисков, разработанных в сотрудничестве с OZ Racing, что подчеркивает гоночный характер этих модификаций. Диски придают Jimny агрессивный и спортивный вид.
Стоимость этих комплектов модификаций составляет около 3000 долларов в Японии. Доступность для других стран может отличаться.
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Источник: DAMD
Отзывы о Suzuki Jimny (2)
В комментарии
В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.