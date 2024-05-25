Японское тюнинг-ателье готово превратить этот компактный внедорожник в любую модель

Damd выпустил обвесы для Suzuki Jimny в стиле Lancia Delta Integrale и Renault 5

Японский тюнинговый дом Damd, известный своими потрясающими интерпретациями классических внедорожников в стиле Suzuki Jimny, снова поражает своим мастерством. На этот раз они преображают Jimny в культовые гоночные машины Lancia Delta Integrale и Renault 5 Turbo.

Suzuki Jimny Little A

Модель Little A, вдохновленная Lancia Delta Integrale, выделяется массивными расширителями крыльев, имитирующими квадратный обвес итальянского хэтчбека. Автомобиль унаследовал фирменное антикрыло Delta, вентиляционные отверстия на крыльях и бампер в цвет кузова. Эта интерпретация не только отдает дань уважения легендарной гоночной машине, но и придает Jimny агрессивный и спортивный вид.

Suzuki Jimny Little A

Комплект модификаций Little 5, вдохновленный Renault 5 Turbo, добавляет фары и решётку радиатора в стиле французского хот-хэтча, а также специальный синий оттенок, чёрные бамперы, имитационные воздухозаборники на задних крыльях и другой спойлер на крыше. Damd также включили надписи Non Turbo по бокам, указывая на атмосферный двигатель Suzuki. Этот комплект превращает Jimny в компактный и мощный гоночный автомобиль.

Suzuki Jimny Little 5

Обе модели оснащены новым набором легкосплавных дисков, разработанных в сотрудничестве с OZ Racing, что подчеркивает гоночный характер этих модификаций. Диски придают Jimny агрессивный и спортивный вид.

Стоимость этих комплектов модификаций составляет около 3000 долларов в Японии. Доступность для других стран может отличаться.

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Источник: DAMD