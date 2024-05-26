Проточка тормозных дисков — это отличный вариант экономии

Автоэксперт: проточку тормозных дисков можно делать при обычной замене колодок

Проточку тормозных дисков можно делать не только при явных дефектах, но и при плановой замене колодок, отмечает технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Он пояснил, что в процессе торможения диск изнашивается неравномерно. При этом образуется накатанный слой, который заметно снижает эффективность торможения и увеличивает время притирки новых колодок к диску. При проточке дисков, но именно перед заменой колодок, снимается этот накатанный слой и устраняются мелкие неровности, рассказал специалист.

Он заострил внимание на том, что снимаются мельчайшие частицы, они практически не повлияют на толщину диска, но при этом существенно повышается эффективность торможения после замены колодок и ускоряется притирка.

В целом, целесообразность проточки тормозных дисков зависит от финансовых возможностей собственника авто и наличия деталей, отметил специалист. «Если водитель готов потратиться на новую деталь – почему бы и нет. Но проточка – это отличный вариант экономии, которая не вредит функциональности автомобиля» – подытожил Пономарев.

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Источник: Российская газета