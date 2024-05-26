#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля
26 мая
Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля
Психотерапевт Фомин: глухая тонировка говорит...
Тизер Skodа Elroq
26 мая
Skoda впервые показала свой новейший кроссовер Elroq
Skoda опубликовала первое изображение передней...
Салон Mitsubishi Montero Sport
26 мая
Надежный мотор и рама: в Россию приехали хорошие внедорожники дешевле Prado
В Россию привезли рамные внедорожники...

Проточка тормозных дисков — это отличный вариант экономии

Автоэксперт: проточку тормозных дисков можно делать при обычной замене колодок

Проточку тормозных дисков можно делать не только при явных дефектах, но и при плановой замене колодок, отмечает технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Он пояснил, что в процессе торможения диск изнашивается неравномерно. При этом образуется накатанный слой, который заметно снижает эффективность торможения и увеличивает время притирки новых колодок к диску. При проточке дисков, но именно перед заменой колодок, снимается этот накатанный слой и устраняются мелкие неровности, рассказал специалист.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

Он заострил внимание на том, что снимаются мельчайшие частицы, они практически не повлияют на толщину диска, но при этом существенно повышается эффективность торможения после замены колодок и ускоряется притирка.

В целом, целесообразность проточки тормозных дисков зависит от финансовых возможностей собственника авто и наличия деталей, отметил специалист. «Если водитель готов потратиться на новую деталь – почему бы и нет. Но проточка – это отличный вариант экономии, которая не вредит функциональности автомобиля» – подытожил Пономарев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
26.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0