Эти простые способы помогут избежать эвакуации машины

Юрист Колпаков перечислил 3 способа уклонения от эвакуации автомобиля

Юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков назвал способы, которые могут позволить избежать эвакуации машины на штрафстоянку или оспорить ее. Так, эвакуация авто незаконна, если инспектор не оформил протокол задержания ТС до момента начала эвакуации машины. Необходимо снять нарушение на видео и подать жалобу на постановление ГИБДД о наложении штрафа за допущенное нарушение, рассказал юрист.

Если решение о наложении штрафа будет отменено, то можно взыскать расходы на отправку ТС на штрафстоянку. Чтобы оспорить эвакуацию, следует собрать доказательства своей невиновности. Затем нужно направить жалобу на постановление в течение 10 дней.

Еще специалист пояснил, что эвакуация машины незаконна, если ее собственник успел подойти к автомобилю до ее окончания. Тогда авто нужно немедленно вернуть, но штраф за парковку заплатить все же придется.

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Источник: Авто Mail.ru