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Этот КАМАЗ может увезти 50 тонн! (видео)

На видео показали КАМАЗ с самой большой грузоподъемностью — 50 тонн

КАМАЗ представил новый Атлант 50 еще в конце апреля, и теперь у нас есть возможность познакомится с ним поближе – в формате познавательного видео. Напомним, Атлант 50 является КАМАЗом, способным перевезти 50 тонн сыпучих грузов. Это машина нового поколения К5, с колесной схемой 6х4, дизелем КАМАЗ Р6 объемом 13 литров и 7-ступенчатой китайской АКП, имеющей ретардер и двойной теплообменник.

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Кабина автомобиля имеет спальное место и бытовой модуль с обеденным столиком и возможностью поставить СВЧ-печку и холодильник. Особое внимание уделено удобству доступа в кабину, а бампер разработан специально под карьерное использование.

В машине гидравлическое рулевое, защищенный топливный бак, системы защиты FOPS (падающие предметы) и ROPS (опрокидывание), динамическое взвешивание груза и еще ряд специфичных систем. И да, это чистый карьерник – из-за могучих широких мостов он вышел за габарит использования на дорогах общего пользования.

Но у Атланта 50 есть «младший брат» Атлант 49, близкий по функционалу и, хоть и везущий на тонну меньше, но способный к более широкой логистике. Да и вообще в семействе Атлант КАМАЗом уже реализовано (и еще предстоит!) масса интересного. Смотрим обзорное видео об Атлантах и как следует разглядываем новинку!

Источник: MotorProject

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
26.05.2024
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