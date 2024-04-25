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КАМАЗ представил две новые модели грузовиков

MiningWorld Russia-2024: КАМАЗ показал новые самосвалы – Атлант 49 и Атлант 50

На проходящей 23-25 апреля в Москве выставке MiningWorld Russia-2024 отечественный грузовой автогигант представил две модели из нового семейства карьерных самосвалов Атлант. Первая новинка – это Атлант 50 (заводской индекс КАМАЗ-4555-0000030-ВС) с колесной формулой 6х4, 13-литровым дизелем КАМАЗ Р6 без системы нейтрализации отработавших газов и 7-ступенчатой АКП с ретардером и двухконтурным теплообменником.

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Кабина – нового поколения К5 со спальным местом и бытовым модулем с обеденным столиком и возможностью размещения СВЧ-печи и холодильника. Новая входная группа оперения шасси обеспечивает удобный доступ в кабину, бампер разработан для условий эксплуатации в карьерах.

Атлант 50, комплектация

  • Гидравлическая рулевая система
  • Задняя балансирная рессорная подвеска грузоподъемностью 50 тонн
  • Камневыталкиватели сдвоенных колес
  • Самосвальный кузов 30 куб. м с обогревом; угол подъема 47°
  • Топливный бак с защитой днища
  • Защита от падающих предметов (FOPS) и при опрокидывании (ROPS)
  • Контроль давления в шинах
  • Динамическое взвешивание груза
  • Предупреждение опрокидывания
  • Предупреждение о линиях электропередачи (УСПВЛ)
  • Блокировка подъема кузова под ЛЭП
  • Централизованная смазка
  • Система пожаротушения
  • Фонари дополнительного освещения по периметру
  • Система ADАS с круговым обзором, датчиками усталости и алкозамком (опция)
  • АКБ повышенной емкости
  • Светодиодные фары
  • Подогревы зеркал, сиденья водителя, топливного фильтра и топливозаборника
КАМАЗ Атлант 50 и Атлант 49
КАМАЗ Атлант 50 и Атлант 49

Второй показанный представитель нового семейства – Атлант 49 (КАМАЗ-4554) для работы в карьере и перевозки угля, вскрышных пород и различных руд. Как и у «пятидесятки», тут новая кабина К5 с защитой оператора ROPS/FOPS.

«Это самый грузоподъемный самосвал в "габарите": его грузоподъемность составляет 49 тонн, при этом полная масса самосвала – 72 т. Объем самосвального кузова – 35 куб. м», – сообщает пресс-релиз.

Некоторые пункты комплектации Атлант 49: смарт-система контроля эксплуатации гидравлического оборудования, контроль перегруза и крена, мониторинг системы с передачей данных, предупреждение о неисправностях... Напомним, новое семейство карьерных самосвалов Атлант включает машины с колесной формулой 6х4, 6х6, 8х4 грузоподъемностью от 39 до 100 тонн. Будут в гамме и беспилотные самосвалы.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
25.04.2024
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