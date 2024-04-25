КАМАЗ представил две новые модели грузовиков
На проходящей 23-25 апреля в Москве выставке MiningWorld Russia-2024 отечественный грузовой автогигант представил две модели из нового семейства карьерных самосвалов Атлант. Первая новинка – это Атлант 50 (заводской индекс КАМАЗ-4555-0000030-ВС) с колесной формулой 6х4, 13-литровым дизелем КАМАЗ Р6 без системы нейтрализации отработавших газов и 7-ступенчатой АКП с ретардером и двухконтурным теплообменником.
Кабина – нового поколения К5 со спальным местом и бытовым модулем с обеденным столиком и возможностью размещения СВЧ-печи и холодильника. Новая входная группа оперения шасси обеспечивает удобный доступ в кабину, бампер разработан для условий эксплуатации в карьерах.
Атлант 50, комплектация
- Гидравлическая рулевая система
- Задняя балансирная рессорная подвеска грузоподъемностью 50 тонн
- Камневыталкиватели сдвоенных колес
- Самосвальный кузов 30 куб. м с обогревом; угол подъема 47°
- Топливный бак с защитой днища
- Защита от падающих предметов (FOPS) и при опрокидывании (ROPS)
- Контроль давления в шинах
- Динамическое взвешивание груза
- Предупреждение опрокидывания
- Предупреждение о линиях электропередачи (УСПВЛ)
- Блокировка подъема кузова под ЛЭП
- Централизованная смазка
- Система пожаротушения
- Фонари дополнительного освещения по периметру
- Система ADАS с круговым обзором, датчиками усталости и алкозамком (опция)
- АКБ повышенной емкости
- Светодиодные фары
- Подогревы зеркал, сиденья водителя, топливного фильтра и топливозаборника
Второй показанный представитель нового семейства – Атлант 49 (КАМАЗ-4554) для работы в карьере и перевозки угля, вскрышных пород и различных руд. Как и у «пятидесятки», тут новая кабина К5 с защитой оператора ROPS/FOPS.
«Это самый грузоподъемный самосвал в "габарите": его грузоподъемность составляет 49 тонн, при этом полная масса самосвала – 72 т. Объем самосвального кузова – 35 куб. м», – сообщает пресс-релиз.
Некоторые пункты комплектации Атлант 49: смарт-система контроля эксплуатации гидравлического оборудования, контроль перегруза и крена, мониторинг системы с передачей данных, предупреждение о неисправностях... Напомним, новое семейство карьерных самосвалов Атлант включает машины с колесной формулой 6х4, 6х6, 8х4 грузоподъемностью от 39 до 100 тонн. Будут в гамме и беспилотные самосвалы.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм