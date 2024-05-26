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Соболь NN превратили в роскошный комфортабельный минивэн: опубликованы фото

ПКФ «Луидор» показал новую версию шаттла на базе минивэна ГАЗ Соболь NN

Российский производитель ГАЗ выпустил обновленную версию минивэна Соболь NN, которая получила сверхкомфортный салон, не имеющий аналогов в данном сегменте.

Главным отличием обновленного Соболя NN стал полностью переработанный салон. Вместо привычного цельного дивана на третьем ряду появились отдельные комфортабельные кресла с электрорегулировками. Сиденье второго ряда теперь развернуто на 90 градусов и оборудовано столиком.

ГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN
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Салон отделен от кабины лимузинной перегородкой с выдвижным телевизором, что обеспечивает пассажирам дополнительный комфорт и приватность. Кроме того, установлены подлокотники, подоконники с подстаканниками и даже панорамная крыша.

В отделке салона используются качественные материалы: белая кожа и замша. Потолок и покрытие пола были заменены для создания более премиальной атмосферы.

Для обеспечения комфорта пассажиров в Соболе NN установлен современный климат-контроль и дополнительные акустические системы.

ГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN

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Минивэн оснащен современными технологиями, включая мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, навигацией и возможностью подключения к смартфону. Для удобного доступа к интернету предусмотрена точка доступа Wi-Fi.

Внешне обновленный Соболь NN выделяется оригинальным дизайном передней части и стильными легкосплавными дисками. Опционально доступны тонировка стекол, рейлинги на крыше и дополнительная оптика.

ГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN

В техническом плане Соболь NN остался без изменений. Минивэн оснащается 2,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 149 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод осуществляется на задние колеса.

В планах ГАЗа также выпуск полноприводной версии Соболя NN с локализованным дизельным двигателем G21, который должен обеспечить лучшую проходимость и надежность.

Информация о стоимости пятиместного минивэна пока не разглашается. Ожидается, что его цена будет ниже, чем у аналогичных моделей премиум-сегмента.

Источник: Луидор Россия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ПКФ «Луидор»
Количество просмотров 2
26.05.2024
Фото:ПКФ «Луидор»
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