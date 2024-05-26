Эксперт назвал 5 самых надежных автомобилей до 750 тыс. рублей

Автослесарь на основе своего опыта выявил 5 лучших авто до 750 тыс. рублей

Приобретение автомобиля за 750 000 рублей может быть непростой задачей, поскольку хочется выбрать что-то современное и комфортное. Автослесари поделились пятью моделями в этом ценовом диапазоне, которые отличаются надежностью и редко ломаются.

Renault Fluence

Несмотря на свою французскую марку, Renault Fluence заслуживает внимания. По сравнению с конкурентами он более доступен в плане приобретения и обслуживания. С бюджетом в 750 000 рублей можно найти машины 2009-2011 годов выпуска в хорошем состоянии с небольшим пробегом. Оптимальным выбором будет модель с механической коробкой передач (МКПП) и 1,6-литровым бензиновым двигателем.

Chevrolet Cruze

В надежных руках этот автомобиль способен служить долго без серьезных неисправностей. Главное – не экономить на его обслуживании. Chevrolet Cruze привлекает своим актуальным дизайном. На сегодняшний день можно приобрести машины 2009-2010 годов выпуска с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. Подойдут варианты как с МКПП, так и с автоматической коробкой передач.

Honda Civic

Этот вариант понравится многим автолюбителям, но придется смириться с возрастом машины. Хорошо сохранившиеся автомобили с небольшим пробегом стоят недешево и требуют затрат на содержание. С бюджетом в 750 000 рублей можно рассмотреть модели 2006-2008 годов выпуска. Рекомендуется выбирать машину с 1,6-литровым мотором и МКПП.

Nissan Tiida

Модель Nissan Tiida с необычным дизайном выделяется среди конкурентов. Она надежна и может долго служить при своевременном обслуживании. Стоит обратить внимание на автомобили 2007-2008 годов выпуска с МКПП.

Opel Vectra

С бюджетом в 750 тыс. рублей можно выбрать последнюю модификацию 2005–2008 годов выпуска. Это надежный автомобиль с хорошим оснащением и большим запасом прочности. Рекомендуется выбрать машины с 1,6- или 1,8-литровым мотором и механической трансмиссией.

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Источник: Тарантас Ньюс