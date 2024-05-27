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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Многовато будет: во сколько россиянам обойдется обслуживание этих автохитов

Аналитики НАПИ подсчитали расходы на владение популярными автомобилями

Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, сколько будет стоить эксплуатация популярных в РФ автомобилей. Специалисты подсчитали, что обслуживание даже самой бюджетной машины в РФ, которой является Lada Granta, не будет совсем уж дешевым. Так, 1 км пути за рулем этого авто будет стоить 14,6 рубля.

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Стоимость владения УАЗ «Патриот» обойдется чуть дороже – в 19,46 рубля за 1 км пути. Стоимость этого показателя для Chery Tiggo 4 Pro составит 20,48 рублей, для Geely Coolray/Belgee X50 – 24,97 рубля.

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Один километр на популярном в России кроссовере Omoda C5 будет стоить 21,85 рубля. «Москвич 3» примерно на этом же уровне – 21,9 рубля. Самое дорогое обслуживание у большого внедорожника Tank – 46,29 рубля.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
27.05.2024
Фото:Depositphotos
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