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Эти «китайцы» признаны самыми дешевыми в обслуживании

Эксперт Носко перечислил самые дешевые в обслуживании китайские машины в России

Самые дешевые в эксплуатации китайские машины назвал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. По его словам, самыми выгодными в обслуживании в текущем году в России стали Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Первые три техобслуживания у владельцев этих моделей стоят примерно 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно.

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Большая часть затрат на ТО приходится на запчасти и расходники. И несмотря на то, что китайские комплектующие годом ранее подорожали на 17%, они все равно дешевле, чем детали на европейские, японские и корейские модели.

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Также Носко отметил, что у многих дилеров действуют спецпредложения для того, чтобы клиенты могли сэкономить на сервисном обслуживании машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
27.05.2024
Фото:Depositphotos
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