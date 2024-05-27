#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
VGV U70 Pro
27 мая
Мощный мотор, АКП, высокий клиренс – большой кроссовер за 2 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о новом недорогом...
Livan X3 PRO
27 мая
Эти недорогие «китайцы» подешевели еще больше в России: сколько они сейчас стоят
Автомобили китайской марки Livan в мае...
Zeekr 001
27 мая
Специалисты перечислили самые востребованные на рынке России электромобили
Zeekr 001 признан текущей весной самым...

В этой стране Lada Vesta можно купить намного дешевле, чем в России

В Белоруссии новые автомобили Lada Vesta стоят на ₽300 тысяч дешевле, чем в РФ

В Белоруссии Lada Vesta NG стоит заметно дешевле, чем в РФ. С учетом скидком от дилеров разница в стоимости может составить около 300 тыс. рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Стоимость седана в базовой комплектации Comfort (106 л.с., МКП) равна 44 тысячи белорусских рублей (около 1,23 млн российских рублей). В РФ Веста в такой комплектации стоит от 1,51 млн рублей.

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

То же самое происходит с ценами на универсал модели. Lada Vesta SW NG стоит в Белоруссии от 45,9-46,5 тысячи местных рублей (1,28-1,3 млн российских рублей). Цена авто в России составит 1,64 млн рублей. Кроссовая Vesta SW Cross в Беларуси стоит 54,5 тысячи рублей (1,52 млн российских рублей), в РФ ее цена начинается от 1,85 млн рублей.

При этом в Беларуси пока продается Lada Vesta с базовым силовым агрегатом – 106-сильным мотором 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП. В РФ модель доступна также с двигателем 1.8 Evo и вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
27.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-43