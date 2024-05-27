В этой стране Lada Vesta можно купить намного дешевле, чем в России

В Белоруссии новые автомобили Lada Vesta стоят на ₽300 тысяч дешевле, чем в РФ

В Белоруссии Lada Vesta NG стоит заметно дешевле, чем в РФ. С учетом скидком от дилеров разница в стоимости может составить около 300 тыс. рублей.

Стоимость седана в базовой комплектации Comfort (106 л.с., МКП) равна 44 тысячи белорусских рублей (около 1,23 млн российских рублей). В РФ Веста в такой комплектации стоит от 1,51 млн рублей.

То же самое происходит с ценами на универсал модели. Lada Vesta SW NG стоит в Белоруссии от 45,9-46,5 тысячи местных рублей (1,28-1,3 млн российских рублей). Цена авто в России составит 1,64 млн рублей. Кроссовая Vesta SW Cross в Беларуси стоит 54,5 тысячи рублей (1,52 млн российских рублей), в РФ ее цена начинается от 1,85 млн рублей.

При этом в Беларуси пока продается Lada Vesta с базовым силовым агрегатом – 106-сильным мотором 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП. В РФ модель доступна также с двигателем 1.8 Evo и вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Российская газета»