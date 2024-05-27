XCite объявляет старт продаж и цены на кроссовер X-Cross 7

Цены на кроссовер XCite X-Cross 7 начинаются от 2 499 000 рублей

Автомобиль предлагают клиентам в двух комплектациях – Enjoy и Techno – с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей.

Продавать X-Cross 7 будут через дилерскую сеть Lada, в каждом из партнерских дилерских центров выделены зоны для продажи этих автомобилей. Все дилеры располагают необходимым стоком запчастей, а узнать партнеров можно по логотипу XCite на внешнем фасаде автосалонов Lada.

Дорожный просвет переднеприводного X-Cross 7 составляет 190 мм, а объем багажника – 475 л, и он может быть увеличен до 1500 л при сложенных сиденьях второго ряда. Габариты автомобиля: 4500 х 1842 х 1705 мм.

Автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с шинами 225/60R18.

В «базе» автомобиль имеет электропривод двери багажника, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 6 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Есть также полный «зимний пакет», в который входит обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, ветрового стекла, заднего стекла, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателей.

В комплектацию Techno добавлены панорамная крыша с электроприводом, возможность беспроводной зарядки мобильных устройств, интерьерная подсветка и камера кругового обзора 360°.

Появляются также электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя в 4 направлениях и электропривода сиденья пассажира в 4 направлениях.X-Cross 7 оснащается современным бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 186 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 9,8 секунды.

Для покупателей доступно шесть цветов автомобиля (металлик на выбор): красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый. Салон – только черного цвета.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: XCite