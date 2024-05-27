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Эксперт перечислил конкурентов кроссовера XCite X-Cross 7

Цены на все комплектации кроссовера XCite X-Cross 7: 2 499 000 и 2636 000 рублей

Сегодня стартовали продажи и были объявлены цены на новый переднеприводный кроссовер XCite X-Cross 7.

Комплектаций всего две: Enjoy и Techno по рекомендованной розничной цене 2 499 000 рублей и 2 636 000 рублей соответственно.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я не раз говорил, что сделать этот автомобиль дешевле 2,5 млн рублей едва ли удастся, и не ошибся. Потому что метод крупноузловой сборки не предполагает выигрыша в себестоимости, а наши восточные партнеры продают нам машинокомплекты за реальные деньги, никто демпинговать не будет.

2,5 млн рублей, с одной стороны, – это цена, адекватная рынку. А с другой – Xcite будет конкурировать со множеством автомобилей, близких по характеристикам. Это Haval Jolion, который чуть дешевле, и Haval F7, который крупнее, но чуть дороже, Chery Tiggо 7, Belgee х50, Geely Coolray и т.д. Это очень насыщенный сегмент, в котором конкуренция очень высока.

XCite объявляет старт продаж и цены на кроссовер X-Cross 7

Тут главный аргумент в пользу Xcite X-Cross 7 в том, что дилерских центров (которые арендуются у Лады) очень много, это значит, что посмотреть, купить и обслужить автомобиль можно будет в каждом областном центре. Это огромное преимущество.

Кроме того, если утилизационный сбор в перспективе будут повышать, то машины локальной сборки постепенно будут оказываться в преимущественном положении. Правда, это дело отдаленного будущего. А пока X-Cross 7 ждет довольно жёсткая конкуренция с другими машинами на нашем рынке.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Администрация Санкт-Петербурга, Xcite
Количество просмотров 1
27.05.2024
Фото:Администрация Санкт-Петербурга, Xcite
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